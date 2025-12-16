تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير استخباري.. الذكاء الاصطناعي قد يخدم تجنيد المتطرفين وتضليلهم وهجماتهم
Lebanon 24
16-12-2025
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت وكالات استخبارات وخبراء أمن قومي من أن
الذكاء الاصطناعي
قد يتحول إلى أداة فعالة بيد جماعات مسلحة متطرفة لتجنيد عناصر جدد، وإنتاج صور ومقاطع مزيفة، وتطوير الهجمات السيبرانية. وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، فإن تنظيم داعش الذي استخدم وسائل التواصل منذ سنوات للتجنيد والمعلومات المضللة، بات يختبر اليوم توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في هذا المسار.
وأشار التقرير إلى دعوة نُشرت الشهر الماضي على موقع مؤيد لداعش لحثّ
الأنصار
على دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم، مع التشديد على سهولة استخدامه وقدرته على إنتاج دعاية ومحتوى مزيف على نطاق واسع وبكلفة أقل. ونقل عن خبراء أن المحتوى المزيف حين يرتبط بخوارزميات المنصات يمكن أن يساعد على استقطاب مؤيدين وإرباك الخصوم وبث الخوف وتوسيع الدعاية.
ولفتت الوكالة إلى أن قراصنة يستخدمون بالفعل الصوت والفيديو الاصطناعيين في حملات تصيد احتيالي وانتحال صفات مسؤولين للوصول إلى شبكات حساسة، إضافة إلى إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة برمجيات خبيثة وأتمتة بعض الهجمات. واعتبر التقرير أن الأكثر إثارة للقلق هو احتمال محاولة جماعات مسلحة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنتاج أسلحة بيولوجية أو كيميائية، وهو خطر ورد في تحديث لتقييم التهديدات الداخلية الصادر عن
وزارة الأمن الداخلي
الأميركية هذا العام.
وفي
واشنطن
، تحرك مشرعون عبر مقترحات لتقييد هذا التهديد، بينها طرح السناتور مارك وارنر آلية لتسهيل تبادل المعلومات بين مطوري الذكاء الاصطناعي حول إساءة استخدام منتجاتهم. كما أبلغت جلسات استماع في
الكونغرس
أن داعش والقاعدة عقدا ورشات تدريبية لتعليم الأتباع استخدام الذكاء الاصطناعي، وأقر مجلس النواب الشهر الماضي تشريعا يلزم الأمن الداخلي بتقييم سنوي لمخاطر الذكاء الاصطناعي المرتبطة بهذه الجماعات. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم الإنسان قبل التقنية
Lebanon 24
وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم الإنسان قبل التقنية
16/12/2025 23:18:37
16/12/2025 23:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف أمنية... كيف تستخدم الجماعات المتطرفة الذكاء الاصطناعي؟
Lebanon 24
مخاوف أمنية... كيف تستخدم الجماعات المتطرفة الذكاء الاصطناعي؟
16/12/2025 23:18:37
16/12/2025 23:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عالمي من مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية!
Lebanon 24
تحذير عالمي من مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية!
16/12/2025 23:18:37
16/12/2025 23:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Atlantic": هكذا قد ينهار الذكاء الإصطناعي
Lebanon 24
تقرير لـ"The Atlantic": هكذا قد ينهار الذكاء الإصطناعي
16/12/2025 23:18:37
16/12/2025 23:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
وزارة الأمن الداخلي
الذكاء الاصطناعي
وزارة الأمن
سكاي نيوز
الكونغرس
القاعدة
الأنصار
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
واشنطن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
Lebanon 24
واشنطن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
16:08 | 2025-12-16
16/12/2025 04:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعيد رسم حضورها العسكري… والشرق الأوسط على طاولة البحث
Lebanon 24
أميركا تعيد رسم حضورها العسكري… والشرق الأوسط على طاولة البحث
16:00 | 2025-12-16
16/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
15 دولة أفريقية تدخل قائمة حظر الدخول إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
15 دولة أفريقية تدخل قائمة حظر الدخول إلى الولايات المتحدة
14:57 | 2025-12-16
16/12/2025 02:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجوم سيدني… نتانياهو يطالب بحماية المجتمعات اليهودية
Lebanon 24
بعد هجوم سيدني… نتانياهو يطالب بحماية المجتمعات اليهودية
14:13 | 2025-12-16
16/12/2025 02:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السلام بثمن باهظ.. هل يتنازل زيلينسكي عن أراضٍ مقابل ضمانات غربية؟
Lebanon 24
السلام بثمن باهظ.. هل يتنازل زيلينسكي عن أراضٍ مقابل ضمانات غربية؟
14:00 | 2025-12-16
16/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:08 | 2025-12-16
واشنطن: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
16:00 | 2025-12-16
أميركا تعيد رسم حضورها العسكري… والشرق الأوسط على طاولة البحث
14:57 | 2025-12-16
15 دولة أفريقية تدخل قائمة حظر الدخول إلى الولايات المتحدة
14:13 | 2025-12-16
بعد هجوم سيدني… نتانياهو يطالب بحماية المجتمعات اليهودية
14:00 | 2025-12-16
السلام بثمن باهظ.. هل يتنازل زيلينسكي عن أراضٍ مقابل ضمانات غربية؟
13:41 | 2025-12-16
ترقب لخطاب رئاسي لترامب من البيت الأبيض
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 23:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 23:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 23:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24