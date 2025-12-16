أزمة نقص الأفراد تضرب الجيش الإسرائيلي وسط استقالات واسعة

بلغت أزمة نقص الأفراد في الجيش ، والتي تشمل مختلف الفئات العمرية والرتب، نقطة الغليان، وفق ما أكدته اليوم الثلاثاء صحيفة .



ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن أكثر من 500 موظف دائم قدموا استقالاتهم خلال عام جراء تدني الرواتب في ظل الاستنزاف الهائل للخدمة بسبب حروب ، لا سيما في غزة حيث ما يزال يسيطر على نحو 53% من مساحة القطاع.



وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي يتوقع مزيدا من استقالات الجنود النظاميين لعدم زيادة مستحقات التقاعد، جراء تعثر تشريع قانون يسمح بزيادة معتدلة في المعاش التقاعدي للمتقاعدين من الخدمة الدائمة في الجيش.



وتابعت أحرونوت أن الجيش رفض طلبات الاستقالة، إلا أنه يواجه صعوبة في إقناع عدد كبير من الضباط وضباط الصف المؤهلين بالاستمرار في الخدمة الدائمة، مما أسفر عن تراجع مستوى الأداء ونقص عدد الأكفاء.



وحذر الجيش الإسرائيلي من أنه "يواجه خطرا حقيقيا يهدد جودة كوادره" بسبب عرقلة للقانون الذي يقضي بزيادة المعاش التقاعدي والذي توصلت إليه وزارتا المالية والدفاع الإسرائيليتين قبل عامين ونصف، وما يزال بانتظار التشريع، بحسب الصحيفة.



كما حث الجيش القيادة السياسية على تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات على الأقل في محاولة لسد جزء من النقص الحاد في القوى العاملة الذي يعاني منه، لا سيما أن عدد الجنود المصابين أو القتلى في سنتي القتال الماضيتين بلغ 12 ألف جندي، وفق يديعوت أحرونوت.



يذكر أنه من المقرر تقليص مدة الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي في كانون الثاني 2027 إلى سنتين ونصف، مما سيزيد من حدة النقص بالكوادر. (الجزيرة)

