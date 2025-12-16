تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تحرّك دبلوماسي مصري–صيني لمتابعة تطورات غزة والسودان

Lebanon 24
16-12-2025 | 13:04
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، تناول خلاله الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، مع تركيز خاص على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبلورة هدنة إنسانية في السودان الذي يشهد نزاعًا مستمرًا منذ أكثر من عامين.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بحث الوزيران أيضًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، إلى جانب الملفات السياسية والأمنية الراهنة في المنطقة.

وأكد عبد العاطي أهمية الحفاظ على استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ متطلبات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يرسّخ التهدئة ويحول دون تجدد التصعيد. كما شدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات الكافية، ودعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين ويمهّد لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها في القطاع، ضمن رؤية شاملة تحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وتدعم مسار سلام عادل وشامل وفق المرجعيات الدولية.

وحذّر وزير الخارجية المصري من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المتواصل لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي.

وفي الشأن السوداني، استعرض الجانبان تطورات الوضع الميداني، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتأمين ممرات إنسانية آمنة تضمن وصول المساعدات من دون عوائق. كما جدّد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أدّت في الأسابيع الأخيرة إلى نزوح عشرات الآلاف، في وقت تستمر فيه الحرب التي اندلعت في نيسان 2023، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، عبّر عبد العاطي عن تطلّع مصر إلى عقد الجولة الخامسة من الحوار الإستراتيجي على المستوى الوزاري، إضافة إلى اجتماع اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالتزامن مع إحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل.

(وكالات)
