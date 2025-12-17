تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
إسرائيل توقع أكبر صفقة غاز مع مصر
Lebanon 24
17-12-2025
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، مساء اليوم الأربعاء، عن المصادقة على صفقة
الغاز
مع مصر، والتي تُعد الأكبر في تاريخ
إسرائيل
، بقيمة إجمالية تبلغ 112 مليار شيكل.
وأكد
نتنياهو
أن الصفقة التي صادقت عليها إسرائيل بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الأمنية، تحمل أبعادًا استراتيجية كبيرة، من شأنها تعزيز
التعاون الإقليمي
في قطاع الطاقة.
وأوضح أن إسرائيل ستبدأ بتحقيق عائدات مالية من الصفقة، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الأربع الأولى سيُسجَّل دخل يقدّر بنصف مليار شيكل، على أن يرتفع الدخل السنوي لاحقًا ليصل إلى حوالي 6 مليارات شيكل سنويًا.
Advertisement
