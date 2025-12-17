إسرائيل توقع أكبر صفقة غاز مع مصر

أعلن ، مساء اليوم الأربعاء، عن المصادقة على صفقة مع مصر، والتي تُعد الأكبر في تاريخ ، بقيمة إجمالية تبلغ 112 مليار شيكل.



وأكد أن الصفقة التي صادقت عليها إسرائيل بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الأمنية، تحمل أبعادًا استراتيجية كبيرة، من شأنها تعزيز في قطاع الطاقة.



وأوضح أن إسرائيل ستبدأ بتحقيق عائدات مالية من الصفقة، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الأربع الأولى سيُسجَّل دخل يقدّر بنصف مليار شيكل، على أن يرتفع الدخل السنوي لاحقًا ليصل إلى حوالي 6 مليارات شيكل سنويًا.



Advertisement