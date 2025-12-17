تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عملية "الفارس الشهم 3" تتحرك سريعًا لإغاثة النازحين في غزة من موجة البرد

Lebanon 24
17-12-2025 | 13:54
Doc-P-1456649-639016051472453360.webp
Doc-P-1456649-639016051472453360.webp photos 0
تكثّف عملية الفارس الشهم (3) جهودها الإنسانية للوصول إلى العائلات النازحة، في ظل البرد والمنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، حيث تدخلت سريعا لتقديم العون والإغاثة وسط الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع.


مع اشتداد الشتاء، وغرق الشوارع وتدفق مياه الأمطار للخيام المهترئة، تدخلت عملية الفارس الشهم (3) بسيارات سحب المياه التي أرسلتها الإمارات مُسبقًا لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة في غزة، وتسهيل حركة السكان في الشوارع المغمورة بالمياه.


وقدمت العملية خلال المنخفض الجوي، 1189 خيمة إيواء، و4280 جاكيت شتوي، وما يقارب 538 حقيبة إغاثية تشمل مستلزمات الإيواء التي يحتاجها النازحين، إلى جانب 5012 طرد كسوة شتوية و1403 غطاء شتوي، في إطار الدعم المستمر والجهود الإماراتية المبذولة لتخفيف معاناة السكان.


مساعدات إماراتية وتدخلات عاجلة تسعى من خلالها عملية الفارس الشهم إلى تخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها السكان في مختلف مناطق القطاع، حيث يُعد هذا الجهد امتدادًا لعمل وجهود العملية الإماراتية التي تواصل من أكثر من عامين تقديم المساعدات لكافة السكان بغزة.
الإماراتية

الإماراتي

الإمارات

قطاع غزة

العون

جوي ✊

ساني

