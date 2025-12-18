تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
© Lebanon24
عربي-دولي
موسكو تتوعّد بردّ مناسب على أي تجارب نووية أميركية
Lebanon 24
18-12-2025
|
11:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس
هيئة الأركان العامة
للقوات المسلحة الروسية
فاليري جيراسيموف
قوله: إن
روسيا
سترد بشكل مناسب إذا استأنفت
الولايات المتحدة
التجارب النووية.
وقال جيراسيموف "إذا استأنف الجانب الأمريكي هذه التجارب، فستتبعها إجراءات مضادة مناسبة".
تابع
Advertisement
