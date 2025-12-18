تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ويتكوف يبحث في ميامي اتفاق غزة مع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا

Lebanon 24
18-12-2025 | 11:27
ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، سيعقد اجتماعاً رفيع المستوى غداً في مدينة ميامي مع مسؤولين كبار من قطر ومصر وتركيا، لبحث المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".

وسيشارك في الاجتماع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. ويهدف اللقاء إلى التوافق على خطوات عملية للضغط على إسرائيل وحماس للوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاق.

وهذا الاجتماع هو الأعلى مستوى بين الوسطاء داخل الولايات المتحدة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ويأتي في ظل قلق أميركي متزايد من بطء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من قبل كل من إسرائيل وحركة حماس، ورغبة الطرفين في الإبقاء على الوضع القائم، بحسب "أكسيوس".

