ويتكوف يبحث في ميامي اتفاق غزة مع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا

ذكر مسؤول في أن مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، سيعقد اجتماعاً رفيع المستوى غداً في مدينة ميامي مع مسؤولين كبار من قطر ومصر وتركيا، لبحث المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في ، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".

وسيشارك في الاجتماع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. ويهدف اللقاء إلى التوافق على خطوات عملية للضغط على وحماس للوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاق.

وهذا الاجتماع هو الأعلى مستوى بين الوسطاء داخل منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ويأتي في ظل قلق أميركي متزايد من بطء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من قبل كل من إسرائيل وحركة ، ورغبة الطرفين في الإبقاء على الوضع القائم، بحسب "أكسيوس".