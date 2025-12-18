عقوبات أميركيّة على سفن وشركات ورجل أعمال مصريّ

بينما تستمرّ الولايات المتّحدة باستهداف "أسطول الظلّ" التابع لإيران، أعلنت الأميركية، عن فرض عقوبات على 29 سفينة والشركات التي تديرها.



وأضافت الوزارة الأميركيّة أنّ السفن والشركات المستهدفة نقلت منتجات بمئات الملايين من الدولارات من خلال ممارسات شحن خادعة.



واستهدفت أيضاً رجل الأعمال المصريّ صقر، إذ ترتبط شركاته بسبع من السفن المذكورة بالإضافة إلى العديد من شركات الشحن.

