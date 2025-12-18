واشنطن: لن نتردد في ملاحقة شبكات تهريب النفط الإيراني

قالت إنها لن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لمواجهة من يسهلون تجارة غير المشروعة.

وأكدت أن التي فُرضت اليوم على تهدف إلى تقييد قدرتها على تصدير النفط ومشتقاته عبر آليات غامضة واحتيالية.