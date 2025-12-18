تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عن 91 عاماً... رحيل المراسل الحربي الشهير بيتر أرنيت

Lebanon 24
18-12-2025 | 12:21
بعد معاناة مع سرطان البروستات، تُوفِيَ المراسل الحائز على جائزة "بوليتزر" وأحد أشهر مراسلي الحروب في العالم بيتر أرنيت، عن 91 عاماً.

ويُعرف أرنيت بتغطيته للحروب منذ فيتنام إلى الخليج والسلفادور، وقد أصبح اسمه بارزاً في العالم بفضل تغطيته المباشرة للأحداث الحربية منذ عام 1962 وحتى نهاية حرب فيتنام عام 1975، حيث كان يرافق الجنود في مهماتهم، وكان من بين آخر المراسلين الذين غادروا سايغون عقب سقوطها بأيدي الشيوعيين. (ارم نيوز)
 
رحيل المراسل الحربي الشهير بيتر أرنيت عن 91 عامًا
ارم نيوز

سلفادور

الخليج

فيتنام

سايغون

ايغون

بوليت

فادو

