عن 91 عاماً... رحيل المراسل الحربي الشهير بيتر أرنيت

بعد معاناة مع سرطان البروستات، تُوفِيَ المراسل الحائز على جائزة "بوليتزر" وأحد أشهر مراسلي الحروب في العالم بيتر أرنيت، عن 91 عاماً.



ويُعرف أرنيت بتغطيته للحروب منذ إلى والسلفادور، وقد أصبح اسمه بارزاً في العالم بفضل تغطيته المباشرة للأحداث الحربية منذ عام 1962 وحتى نهاية حرب فيتنام عام 1975، حيث كان يرافق الجنود في مهماتهم، وكان من بين آخر المراسلين الذين غادروا عقب سقوطها بأيدي الشيوعيين. (ارم نيوز)