بعد ملاحقة نتنياهو… واشنطن تهاجم المحكمة الجنائية بالعقوبات

فرضت ، الخميس، عقوبات على قاضيين إضافيين في ، في خطوة اعتُبرت دعمًا لإسرائيل، التي يواجه رئيس وزرائها مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.



وقال الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إن القاضيين، وهما من منغوليا وجورجيا، صوّتا هذا الأسبوع ضد الطعن الذي قدّمته في اختصاص المحكمة بالنظر في التحقيق بجرائم يُشتبه بارتكابها في خلال العامين الماضيين.



في المقابل، اعتبرت الدولية أن الأميركية تمثّل "هجومًا صارخًا على استقلال مؤسسة قضائية محايدة"، مؤكدة رفضها الشديد لهذه الإجراءات.



وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيين إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول لهما داخلها، ومنع إجراء أي معاملات مالية معهما.



