Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد ملاحقة نتنياهو… واشنطن تهاجم المحكمة الجنائية بالعقوبات

Lebanon 24
18-12-2025 | 12:54
Doc-P-1457122-639016844447226779.webp
Doc-P-1457122-639016844447226779.webp photos 0
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة اعتُبرت دعمًا لإسرائيل، التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إن القاضيين، وهما من منغوليا وجورجيا، صوّتا هذا الأسبوع ضد الطعن الذي قدّمته إسرائيل في اختصاص المحكمة بالنظر في التحقيق بجرائم يُشتبه بارتكابها في قطاع غزة خلال العامين الماضيين.

في المقابل، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات الأميركية تمثّل "هجومًا صارخًا على استقلال مؤسسة قضائية محايدة"، مؤكدة رفضها الشديد لهذه الإجراءات.

وتشمل العقوبات حظر دخول القاضيين إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول لهما داخلها، ومنع إجراء أي معاملات مالية معهما.
