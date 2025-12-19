تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اختراق وزارة الرياضة الفرنسية.. 3.5 مليون متضرر وتحرك قضائي في فرنسا

Lebanon 24
19-12-2025 | 10:45
أعلنت وزارة الرياضة الفرنسية الجمعة تعرض أحد أنظمتها المعلوماتية لهجوم سيبراني أدى إلى استخراج بيانات بشكل غير مصرح به.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" عن الوزارة أن الفرق التقنية تدخلت فور اكتشاف الحادث للتحقق من طبيعة البيانات المتأثرة واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لوقف أي تسرب.

وأكدت الوزارة أن إجراءات تقديم شكوى رسمية قد بدأت، مشيرة إلى أنها ستبلغ نحو "3.5 مليون" شخص متأثر وتزويدهم بالتعليمات والتوصيات الأمنية في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، كان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أعلن في وقت سابق اليوم أن خوادم البريد الإلكتروني للوزارة كانت هدفا لهجوم سيبراني هذا الأسبوع، لافتا إلى أن التحقيق جار. وقال لإذاعة "آر.تي.إل" إن المهاجم تمكن من الوصول إلى عدد من الملفات، مضيفا أنه "لا يوجد دليل على تعرضها لاختراق خطير"، وأن إجراءات حماية اتخذت مع تشديد شروط الولوج إلى النظام المعلوماتي.

وبحسب "لوباريزيان"، أوقفت السلطات شابا يشتبه في مسؤوليته عن اختراق بيانات الداخلية قرب مدينة "ليموج" جنوب غرب فرنسا بعد تحديد هويته من قبل مكتب مكافحة الجرائم السيبرانية "OFAC"، وبمشاركة وحدة التدخل "BRI" لمنع محو الملفات. وأشارت الصحيفة إلى أن المشتبه به معروف لدى القضاء بعد إدانته هذا العام بجرائم مماثلة، ولا يزال رهن الحراسة النظرية لدى "OFAC" ضمن التحقيقات. (ارم)
