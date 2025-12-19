صاروخ بالستي روسي يضرب البنية التحتية لميناء أوديسا

قتل سبعة أشخاص وأصيب 15 آخرون بسقوط صاروخ بالستي روسي في منطقة أوديسا على ، وفق ما أفاد الحاكم المحلي الجمعة، لافتا إلى أن القصف استهدف ميناء المنطقة.



وقال حاكم منطقة أوديسا عبر منصات التواصل الاجتماعي إن "العدو قصف البنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا - سبعة قتلى و15 جريحا".



وأدت ضربات روسية قرب ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، أمس الخميس، إلى مقتل امرأة داخل سيارتها، كما طالت بنى تحتية في المنطقة، في وقت دعا فيه حاكم إقليم أوديسا السكان الذين يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء إلى التوقف عن إغلاق الطرق احتجاجاً.



وقال حاكم أوديسا كيبر، في منشور على تطبيق ، إن طائرة مسيّرة روسية قتلت امرأة كانت تعبر جسراً بسيارتها جنوب غربي أوديسا، مشيراً إلى إصابة أطفالها الثلاثة في الحادث.



وطالب كيبر السكان الذين تضررت منازلهم جراء انقطاع الكهرباء لفترات ممتدة بالتحلي بالصبر وإنهاء الاعتصامات وإغلاق الطرق.



من جهتها، أفادت هيئة حرس الحدود الأوكرانية بأن الهجمات الروسية أوقفت حركة النقل الذي يربط أوديسا بميناء ريني على ، كما تأثرت المعابر الحدودية مع مولدوفا جراء هذه الهجمات.

(الحدث)

