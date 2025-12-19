تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

صاروخ بالستي روسي يضرب البنية التحتية لميناء أوديسا

Lebanon 24
19-12-2025 | 16:13
Doc-P-1457627-639017830136205825.jfif
Doc-P-1457627-639017830136205825.jfif photos 0
قتل سبعة أشخاص وأصيب 15 آخرون بسقوط صاروخ بالستي روسي في منطقة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود، وفق ما أفاد الحاكم المحلي الجمعة، لافتا إلى أن القصف استهدف ميناء المنطقة.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر عبر منصات التواصل الاجتماعي إن "العدو قصف البنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا - سبعة قتلى و15 جريحا".

وأدت ضربات روسية قرب ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، أمس الخميس، إلى مقتل امرأة داخل سيارتها، كما طالت بنى تحتية في المنطقة، في وقت دعا فيه حاكم إقليم أوديسا السكان الذين يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء إلى التوقف عن إغلاق الطرق احتجاجاً.

وقال حاكم أوديسا أوليغ كيبر، في منشور على تطبيق تلغرام، إن طائرة مسيّرة روسية قتلت امرأة كانت تعبر جسراً بسيارتها جنوب غربي أوديسا، مشيراً إلى إصابة أطفالها الثلاثة في الحادث.

وطالب كيبر السكان الذين تضررت منازلهم جراء انقطاع الكهرباء لفترات ممتدة بالتحلي بالصبر وإنهاء الاعتصامات وإغلاق الطرق.

من جهتها، أفادت هيئة حرس الحدود الأوكرانية بأن الهجمات الروسية أوقفت حركة النقل على الطريق الذي يربط أوديسا بميناء ريني على نهر الدانوب، كما تأثرت المعابر الحدودية مع مولدوفا جراء هذه الهجمات.
(الحدث)
مواضيع ذات صلة
سلطات أوديسا الأوكرانية: هجوم روسي بالمسيرات يستهدف البنية التحتية ويخلف جرحى مدنيين
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت للطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ يستخدمها الجيش الأوكراني
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: توجيه ضربة مركّبة للبنية التحتية والطاقة ولوجستيات القوات الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24

البحر الأسود

نهر الدانوب

أوليغ كيبر

الأوكرانية

على الطريق

جنوب غرب

من جهته

الدانوب

Lebanon24
17:01 | 2025-12-19
Lebanon24
16:42 | 2025-12-19
Lebanon24
16:33 | 2025-12-19
Lebanon24
16:22 | 2025-12-19
Lebanon24
16:00 | 2025-12-19
Lebanon24
15:09 | 2025-12-19
