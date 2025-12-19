تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الشرع ينضم رسميًا إلى منصة "إكس"
Lebanon 24
19-12-2025
|
16:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُعلن اليوم عن إنشاء حساب رسمي الرئيس السوري
أحمد الشرع
رئيس
الجمهورية العربية السورية
على منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم
تويتر
، تحت اسم المستخدم@AH_AlSharaa.
ويحمل الحساب الجديد وصفاً واضحاً يؤكد رسميته: "الحساب الرسمي للرئيس أحمد
الشرع
رئيس
الجمهورية العربية
السورية
"، وقد انضم إلى المنصة في الثامن والعشرين من أيلول الماضي.
Advertisement
Advertisement
