بعد شهرين من الهدنة… إسرائيل تفرض وقائع ميدانية جديدة في غزة

كشف مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش شارف على الانتهاء من عملية نزع السلاح وتدمير البنية التحتية في منطقة الخط الأصفر داخل ، وهي المنطقة الواقعة تحت سيطرته المباشرة.



وبحسب المصدر الذي نقلت عنه القناة 12 ، فإن الخط الأصفر يشكّل نحو 52% من مساحة قطاع غزة، ويمتد بمحاذاة الجزء الشرقي منه، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية "تُكمل حاليًا تطهير المنطقة بالكامل" بعد مرور قرابة شهرين ونصف على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.



وأوضح المصدر أن ستة ألوية عسكرية عملت خلال الأشهر الماضية داخل هذه المنطقة، حيث جرى تدمير عشرات الكيلومترات من البنية التحتية فوق الأرض وتحتها، في إطار ما تصفه بعمليات إزالة "البنية التحتية للإرهاب".



وكان الإسرائيلي قد أعلن مؤخرًا أن الخط الأصفر "يمثّل فعليًا الحدود الجديدة"، مشددًا على أن مهمة القوات تتمثل في تطهير المنطقة بالكامل ومنع أي عودة للنشاط المسلح فيها.



ورغم تأكيد الجيش استمرار عملياته داخل القطاع، أشارت مصادر القناة 12 إلى أن الوضع خارج الخط الأصفر، في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة ، "لا يُعد إيجابيًا من وجهة النظر الإسرائيلية".



وفي نقاش أمني عُقد هذا الأسبوع، أفاد جهاز بأن حماس أعادت فرض سيطرتها داخل القطاع عبر بث الخوف والرعب، على الرغم من النصوص التي تتحدث عن ضرورة نزع سلاحها واستبعادها من أي دور حكومي في غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.



وتواصل إسرائيل ربط الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والانسحاب من الخط الأصفر بشرط نزع سلاح حماس بالكامل وإقصائها عن مستقبل .

