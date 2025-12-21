تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
10 قتلى في إطلاق نار جماعي قرب جوهانسبرغ
Lebanon 24
21-12-2025
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين بعد هجوم مسلحين مجهولين في بيكرسدال، 40 كم
جنوب غرب
جوهانسبرغ
، وهو ثاني حادث إطلاق نار جماعي هذا الشهر.
وقع الهجوم قرب حانة غير قانونية تبيع كحولاً في منطقة فقيرة مجاورة لمناجم ذهب رئيسية.
وقالت الشرطة في بيان "أُطلق النار على بعض الضحايا عشوائياً في الشوارع من قبل مسلحين مجهولين".
وأكدت المتحدثة
بريندا
موريديلي "10 لقوا حتفهم، ليس لدينا تفاصيل عن هويتهم"، مع تصاعد عنف الأسلحة في جنوب إفريقيا دون دافع واضح حتى الآن.
