10 قتلى في إطلاق نار جماعي قرب جوهانسبرغ

أعلنت الشرطة مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين بعد هجوم مسلحين مجهولين في بيكرسدال، 40 كم ، وهو ثاني حادث إطلاق نار جماعي هذا الشهر.



وقع الهجوم قرب حانة غير قانونية تبيع كحولاً في منطقة فقيرة مجاورة لمناجم ذهب رئيسية.



وقالت الشرطة في بيان "أُطلق النار على بعض الضحايا عشوائياً في الشوارع من قبل مسلحين مجهولين".



وأكدت المتحدثة موريديلي "10 لقوا حتفهم، ليس لدينا تفاصيل عن هويتهم"، مع تصاعد عنف الأسلحة في جنوب إفريقيا دون دافع واضح حتى الآن.



