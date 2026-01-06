فلسطين تخطو خطوة جديدة نحو تقليل الفجوة التكنولوجية مع إسرائيل

كشفت ، اليوم الثلاثاء، أن وافقت على ترقية خدمات الهاتف المحمول للفلسطينيين في إلى الجيل الرابع.وأضافت الوزارة أن شركتيْ خدمات الهاتف المحمول الفلسطينيتين، جوّال وأريدُ، وشركة «إريكسون» السويدية للبنية التحتية لشبكات المحمول، وقّعن اتفاقيات إدارية نالت ‌موافقة إسرائيل يوم ‌الأحد.وأطلق مُزوّدو ‌الاتصالات ⁠الخلوية ‌خدمات البيانات عالية السرعة بالاعتماد على الجيل الثالث في الضفة الغربية المحتلة عام 2018، مما أسهم في تقليص التكنولوجية مع إسرائيل بعد حظرٍ طالَ مداه على تشغيل ⁠شبكات الجيل الثالث المحلية.وذكرت الوزارة أن موافقتها ‌تأتي في إطار اتفاق إطاري أُبرم عام 2022 بين إسرائيل والسلطة يهدف إلى السماح بتقنيات الجيل الرابع والجيل الخامس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاتفاق تأخّر بسبب الحرب في غزة، وأن عملية الترقية إلى الجيل الرابع ستستغرق ما يصل ⁠إلى ستة أشهر. (الشرق الأوسط)