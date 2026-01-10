تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل و"حماس"... هكذا تستعدان للحرب الجديدة في غزة
Lebanon 24
10-01-2026
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية أن
إسرائيل
وحركة "
حماس
" تستعدان لاحتمال تجدد القتال بينهما.
وبحسب مسؤولين، أعدّ الجيش
الإسرائيلي
خططا لعملية برية جديدة داخل مناطق تسيطر عليها حماس في القطاع، في حين تركز الحركة على إعادة بناء قدرات عسكرية تضررت خلال الحرب، بما يشمل أجزاء من شبكة الأنفاق.
ونقلت صحيفة "
وول ستريت
جورنال"، عن مسؤولين عرب وإسرائيليين قولهم إن حماس تلقت تدفقا ماليا جديدا ساعدها على استئناف دفع رواتب مقاتليها بانتظام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تستعد لـ"اصطياد الرؤوس الأخيرة" لحماس و"الحزب"!
Lebanon 24
إسرائيل تستعد لـ"اصطياد الرؤوس الأخيرة" لحماس و"الحزب"!
10/01/2026 19:40:46
10/01/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن تقييم أمني: إسرائيل وإيران تستعدان لحرب جديدة لكن ليس قريبا
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن تقييم أمني: إسرائيل وإيران تستعدان لحرب جديدة لكن ليس قريبا
10/01/2026 19:40:46
10/01/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدائق خلفية" و"مطارات بديلة"… هكذا تستعد إسرائيل لضربة في العمق الإيراني
Lebanon 24
"حدائق خلفية" و"مطارات بديلة"… هكذا تستعد إسرائيل لضربة في العمق الإيراني
10/01/2026 19:40:46
10/01/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يستعدّ "التيّار" للإنتخابات النيابيّة
Lebanon 24
هكذا يستعدّ "التيّار" للإنتخابات النيابيّة
10/01/2026 19:40:46
10/01/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال
الإسرائيلي
وول ستريت
بريت
بانت
حماس
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
فون دير لاين: أوروبا تدعم احتجاجات إيران بالكامل وتدين "القمع العنيف"
Lebanon 24
فون دير لاين: أوروبا تدعم احتجاجات إيران بالكامل وتدين "القمع العنيف"
12:26 | 2026-01-10
10/01/2026 12:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة الانتحار تتفاقم بين أفراد الجيش الأميركي
Lebanon 24
تقرير: أزمة الانتحار تتفاقم بين أفراد الجيش الأميركي
12:26 | 2026-01-10
10/01/2026 12:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"معركة القانون والسياسة"... قاضٍ مناوئ لترامب في مواجهة رئيس دولة
Lebanon 24
"معركة القانون والسياسة"... قاضٍ مناوئ لترامب في مواجهة رئيس دولة
12:24 | 2026-01-10
10/01/2026 12:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع الاشتباكات المستمرة.. كيف تغيرت خريطة السيطرة على الأرض في اليمن؟
Lebanon 24
على وقع الاشتباكات المستمرة.. كيف تغيرت خريطة السيطرة على الأرض في اليمن؟
12:00 | 2026-01-10
10/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
11:27 | 2026-01-10
10/01/2026 11:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
08:10 | 2026-01-10
10/01/2026 08:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
01:07 | 2026-01-10
10/01/2026 01:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
13:00 | 2026-01-09
09/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
10:30 | 2026-01-10
10/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:26 | 2026-01-10
فون دير لاين: أوروبا تدعم احتجاجات إيران بالكامل وتدين "القمع العنيف"
12:26 | 2026-01-10
تقرير: أزمة الانتحار تتفاقم بين أفراد الجيش الأميركي
12:24 | 2026-01-10
"معركة القانون والسياسة"... قاضٍ مناوئ لترامب في مواجهة رئيس دولة
12:00 | 2026-01-10
على وقع الاشتباكات المستمرة.. كيف تغيرت خريطة السيطرة على الأرض في اليمن؟
11:27 | 2026-01-10
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
11:26 | 2026-01-10
أكثرها سرية.. طائرة "يوم القيامة" تظهر علنًا فما قصتها؟
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
10/01/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
10/01/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
10/01/2026 19:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24