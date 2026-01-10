كشفت صحيفة " " الأميركية أن وحركة " " تستعدان لاحتمال تجدد القتال بينهما.



وبحسب مسؤولين، أعدّ الجيش خططا لعملية برية جديدة داخل مناطق تسيطر عليها حماس في القطاع، في حين تركز الحركة على إعادة بناء قدرات عسكرية تضررت خلال الحرب، بما يشمل أجزاء من شبكة الأنفاق.



ونقلت صحيفة " جورنال"، عن مسؤولين عرب وإسرائيليين قولهم إن حماس تلقت تدفقا ماليا جديدا ساعدها على استئناف دفع رواتب مقاتليها بانتظام.

