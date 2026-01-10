طهران تُلوّح بتهمة "عدوّ لله".. وتهدّد المحتجين

حذّر موحدي آزاد من أن أي شخص يشارك في الاحتجاجات الجارية في البلاد سيُعتبر "عدوًّا لله"، وهي تهمة يقول إنها تُفضي إلى عقوبة الإعدام بموجب القانون .



وبثّ التلفزيون الرسمي تصريحات موحدي آزاد في وقت كان فيه عدد من المسؤولين الإيرانيين، بينهم ، قد لوّحوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين، في مؤشر إلى توجه رسمي لتشديد القبضة الأمنية.



وتشهد منذ نحو أسبوعين احتجاجات واسعة في عدة مدن على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب استياء شعبي من السياسات الحكومية. وترافق ذلك مع إجراءات أمنية مشددة شملت اعتقالات وقيودًا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.



ويُعد توصيف المحتجين بـ"أعداء الله" من أخطر التهم في النظام القضائي الإيراني، إذ تُستخدم عادة في قضايا ذات طابع أمني أو سياسي، وقد أثارت في مناسبات سابقة انتقادات دولية ومنظمات حقوقية بسبب تبعاتها القانونية والإنسانية. (روسيا اليوم)

Advertisement