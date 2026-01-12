تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

قبل 2028.. نتنياهو يلوّح بإنهاء المساعدات الأميركية تدريجياً

Lebanon 24
12-01-2026 | 01:07
Doc-P-1467202-639038021135066169.png
Doc-P-1467202-639038021135066169.png photos 0
يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة الاستغناء التدريجي عن المساعدات العسكرية الأميركية، في خطوة تضع العلاقة مع واشنطن أمام اختبار جديد مع اقتراب انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028، الذي تحصل إسرائيل بموجبه على 3.8 مليار دولار سنوياً.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل غير متيقنة من رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو قدرته على تجديد الاتفاق، وسط معارضة محتملة في الكونغرس من الجناح التقدمي للديمقراطيين وتيار "أميركا أولا" داخل الجمهوريين.

وفي مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست" نُشرت الجمعة الماضية، قال نتنياهو إنه يهدف للوصول إلى "صفر اعتماد" على المساعدات الأميركية خلال عشر سنوات، مؤكداً أن "هذه الخطوة جارية بالفعل"، ومشيراً إلى أنه لا ينوي السعي لتجديد كامل حزمة المساعدات بعد 2028.

وبحسب المصدر نفسه، تطرقت مناقشات نتنياهو وترامب في "مارالاغو" إلى تشكيل فرق للتفاوض بشأن المساعدات المستقبلية، فيما برر نتنياهو موقفه بالقول إن إسرائيل "نضجت وطورت قدرات اقتصادية مذهلة" وقد يصل اقتصادها إلى تريليون دولار خلال العقد المقبل.

وفي واشنطن، رحّب السيناتور ليندسي غراهام بتصريحات نتنياهو، معلناً أنه سيقترح تسريع إنهاء المساعدات، معتبراً أنها كانت "استثماراً ممتازاً" وأن إنهاءها قد يوفر مليارات للدافعين الأميركيين، علماً أن معظم هذه الأموال صُرفت في السنوات الأخيرة على مشتريات داخل الولايات المتحدة.

وتقول "يديعوت أحرونوت" إن إعلان نتنياهو يثير تساؤلات في ظل التحديات الأمنية المتزايدة والحرب متعددة الجبهات بعد هجوم 7 تشرين الاول 2023، لكن نتنياهو يبدو مقتنعاً بأن الحفاظ على المستوى الحالي أو زيادته بات أصعب، فاختار التوجه إلى صيغة مختلفة تتلاءم مع المزاج السياسي الأميركي. (العين)
