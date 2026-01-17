في ذروة التوتر الذي تسببت به موجة الاحتجاجات في وما رافقها من اتهامات متبادلة، عاد ملف "الخيار العسكري" إلى الواجهة من بوابة غير رسمية هذه المرة، عبر رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل، الذي دعا إدارة الرئيس الأميركي إلى تشديد الضغط على وصولًا إلى استهدافات عسكرية، معتبرًا أن ذلك "يمنع المزيد من سفك الدماء"، بحسب ما قال في مؤتمر صحافي عقده الجمعة في .



وبهلوي، المقيم في الولايات المتحدة منذ عقود، ربط دعوته بمواجهة ما وصفه بـ"جهاز القمع" داخل إيران، واقترح بالتوازي خطوات سياسية واقتصادية مثل تجميد أصول كبار المسؤولين، وطرد دبلوماسيين، وتعزيز وسائل الاتصال لمواجهة القيود التي تفرضها السلطات.



في المقابل، أظهر حذرًا تجاه الرهان على بهلوي كعنوان سياسي داخلي، إذ نُقل عنه أنه "يبدو لطيفًا للغاية"، لكنه لا يعرف حجم تأثيره داخل بلاده أو مدى قبول الإيرانيين له "لأننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".



أما في طهران، فجاء الردّ من أعلى هرم السلطة. إذ وصف المرشد علي خامنئي ترامب بأنه "مجرم"، محمّلًا مسؤولية التحريض وما ترتب عليه من قتلى وأضرار خلال الاحتجاجات، وفق ما نقلته .



