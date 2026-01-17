تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نجل الشاه يدعو لضربة على إيران.. وترامب متحفظ وخامنئي يردّ بـ"مجرم"

Lebanon 24
17-01-2026 | 13:17
A-
A+
Doc-P-1469981-639042782283127351.png
Doc-P-1469981-639042782283127351.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ذروة التوتر الذي تسببت به موجة الاحتجاجات في إيران وما رافقها من اتهامات متبادلة، عاد ملف "الخيار العسكري" إلى الواجهة من بوابة غير رسمية هذه المرة، عبر رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل، الذي دعا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشديد الضغط على طهران وصولًا إلى استهدافات عسكرية، معتبرًا أن ذلك "يمنع المزيد من سفك الدماء"، بحسب ما قال في مؤتمر صحافي عقده الجمعة في الولايات المتحدة.
وبهلوي، المقيم في الولايات المتحدة منذ عقود، ربط دعوته بمواجهة ما وصفه بـ"جهاز القمع" داخل إيران، واقترح بالتوازي خطوات سياسية واقتصادية مثل تجميد أصول كبار المسؤولين، وطرد دبلوماسيين، وتعزيز وسائل الاتصال لمواجهة القيود التي تفرضها السلطات.

في المقابل، أظهر ترامب حذرًا تجاه الرهان على بهلوي كعنوان سياسي داخلي، إذ نُقل عنه أنه "يبدو لطيفًا للغاية"، لكنه لا يعرف حجم تأثيره داخل بلاده أو مدى قبول الإيرانيين له "لأننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

أما في طهران، فجاء الردّ من أعلى هرم السلطة. إذ وصف المرشد الإيراني علي خامنئي ترامب بأنه "مجرم"، محمّلًا واشنطن مسؤولية التحريض وما ترتب عليه من قتلى وأضرار خلال الاحتجاجات، وفق ما نقلته رويترز.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: نجل الشاه المخلوع يحثّ على "استهداف" الحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نجل الشاه الإيراني السابق لـ "فوكس نيوز": مستعد للعودة إلى إيران عند أول فرصة
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: نجل الشاه السابق يحث المتظاهرين على "الاستعداد للسيطرة" على مراكز المدن في إيران
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
موقف متحفّظ وانتظار لما سيحمله "29 الشهر"
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

دارة الرئيس

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

واشنطن

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:33 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
15:03 | 2026-01-17
Lebanon24
15:00 | 2026-01-17
Lebanon24
14:16 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24