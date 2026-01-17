رسوم ترامب على غرينلاند.. ماكرون يرفع سقف الرد الأوروبي

اعتبر أن الرسوم الجمركية الأميركية التي أعلن عنها على خلفية ملف غرينلاند "غير مقبولة"، مؤكدًا أنها "مرفوضة ولا مكان لها في هذا السياق".



وشدد ماكرون على أن "سترد بشكل موحد ومنسق" إذا تم تأكيد هذه الرسوم، لافتًا إلى أن سيتحركون "بطريقة موحدة" في حال فُرضت فعليًا.



وقال ماكرون إن "لا يمكن لأي ترهيب أو تهديد أن يؤثر علينا"، مضيفًا أن ذلك ينطبق على " أو غرينلاند" كما على "أي مكان آخر في العالم".

