إقتصاد

رسوم ترامب على غرينلاند.. ماكرون يرفع سقف الرد الأوروبي

Lebanon 24
17-01-2026 | 14:05
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرسوم الجمركية الأميركية التي أعلن عنها دونالد ترامب على خلفية ملف غرينلاند "غير مقبولة"، مؤكدًا أنها "مرفوضة ولا مكان لها في هذا السياق".

وشدد ماكرون على أن أوروبا "سترد بشكل موحد ومنسق" إذا تم تأكيد هذه الرسوم، لافتًا إلى أن الأوروبيين سيتحركون "بطريقة موحدة" في حال فُرضت فعليًا.

وقال ماكرون إن "لا يمكن لأي ترهيب أو تهديد أن يؤثر علينا"، مضيفًا أن ذلك ينطبق على "أوكرانيا أو غرينلاند" كما على "أي مكان آخر في العالم".
مواضيع ذات صلة
حكومة السويد: نبحث مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الرد على موقف ترامب من غرينلاند وفرض رسوم جمركية
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: ترامب لا يكتفي بفنزويلا بل يريد غرينلاند وكوبا وكندا والاتحاد الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب قضية غرينلاند.. ترامب يفرض رسوما بنسبة 10% على دول أوروبية ويهدّد بالتصعيد أكثر
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: فرنسا ستعزّز وجودها البري والجوي والبحري في غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24

