مخاوف من اضطراب سياسي في بريطانيا بعد منع بيرنام من العودة للبرلمان

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن منع السياسي آندي بيرنام، اليوم الأحد، من محاولة العودة إلى وذلك بقرار من للحزب، في خطوة ينظر إليها على أنها تحرك سياسي من رئيس الوزراء وحلفائه لإقصاء منافس محتمل على زعامة الحزب.



وكان بيرنام، أحد أبرز ساسة الحزب ورئيس بلدية المنتخب، قد أعلن أمس السبت رغبته في الترشح عن حزب العمال خلفا للنائب الذي استقال الأسبوع الماضي.



وأفادت وسائل إعلام، من بينها "بي.بي.سي" وصحيفة "الغارديان"، برفض اللجنة التنفيذية لحزب العمال منحه الإذن بالترشح.



ويحرم القرار بيرنام من فرصة الفوز بمنصة كان بإمكانه من خلالها منافسة ستارمر رسميًا، إذ إن أعضاء البرلمان فقط هم من يملكون حق التنافس على زعامة الحزب.



ولم يؤكد حزب العمال قرار اللجنة التنفيذية بعد، واكتفى بالقول إنه سيصدر بيانًا في وقت لاحق الأحد.



ومن شأن قرار اللجنة التنفيذية تأجيج الاستياء في الحزب الحاكم الذي تراجعت شعبيته كثيرًا منذ فوزه الساحق في انتخابات 2024، إذ يواجه ستارمر تحديات للوفاء بتعهداته بتعزيز الاقتصاد وتحسين وتشديد رقابة الحدود.



وتفاعلت أسواق السندات بشكل سلبي الأسبوع الماضي مع احتمالية عودة بيرنام إلى البرلمان، إذ رأى بعض المستثمرين أن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب سياسي، وأنه إذا ما حل محل ستارمر في نهاية المطاف ستشهد البلاد سياسة مالية تميل للتيسير.



وانتقد بيرنام قيادة ستارمر العام الماضي، لكنه قال أمس السبت إنه أكد لرئيس الوزراء رغبته في "دعم عمل الحكومة، وليس تقويضه". (ارم نيوز)



