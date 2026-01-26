تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مع وصول "أبراهام لينكولن".. واشنطن تبدأ التمرين في المنطقة

Lebanon 24
26-01-2026 | 00:11
A-
A+
مع وصول أبراهام لينكولن.. واشنطن تبدأ التمرين في المنطقة
مع وصول أبراهام لينكولن.. واشنطن تبدأ التمرين في المنطقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت القيادة المركزية الأميركية، أن القوة الجویة التاسعة ستجري تمریناً للجاھزیة لعدة أیام، لإظھار القدرة على نشر وتوزیع القدرات الجویة القتالیة، ودیمومتھا في جمیع أنحاء المنطقة، وتقویة الشراكات الإقلیمیة.

وأضافت القيادة في بيان أن التمرین يسعى أيضاً للاستعداد لتنفیذ استجابة مرنة، للتحقق من إجراءات النقل السریع للأفراد والطائرات، والعملیات الموزعة في مواقع الطوارئ والدعم اللوجستي، بأقل قدر من الموارد.
كما أردفت أنه في الإطار، ستنشر القوات الأميركیة فرقاً في مواقع متعددة، على أن تُجري القوات الجویة، جمیع الأنشطة بموافقة الدولة المضیفة، وبالتنسیق مع سلطات الطیران المدني والعسكري، مع التركیز على السلامة والدقة، واحترام السیادة.

يأتي ذلك فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن القوة الضاربة الأميركية، تتقدمها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وصلت إلى المنطقة قادمة من بحر الصين، بهدف تكثيف الضغط وإتاحة مزيد من الخيارات للرئيس دونالد ترامب في حال اتخذ قرار شن الضربة ضد إيران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز: وصول حاملة الطائرات "يو إس إس لينكولن" للمنطقة في غضون أسبوع
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تصل الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يعلن اعتراف إسرائيل بجمهورية "صومالي لاند"ويقول إنها جزء من اتفاقيات أبراهام
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية تبدأ نشر صاروخها الباليستي الأكبر "هيونمو-5"
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بحر الصين

الدولة ال

إسرائيل

لينكولن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:20 | 2026-01-26
Lebanon24
01:16 | 2026-01-26
Lebanon24
01:02 | 2026-01-26
Lebanon24
00:38 | 2026-01-26
Lebanon24
00:35 | 2026-01-26
Lebanon24
00:09 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24