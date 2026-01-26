تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
عربي-دولي
مع وصول "أبراهام لينكولن".. واشنطن تبدأ التمرين في المنطقة
Lebanon 24
26-01-2026
|
00:11
كشفت
القيادة المركزية
الأميركية، أن القوة الجویة التاسعة ستجري تمریناً للجاھزیة لعدة أیام، لإظھار القدرة على نشر وتوزیع القدرات الجویة القتالیة، ودیمومتھا في جمیع أنحاء المنطقة، وتقویة الشراكات الإقلیمیة.
وأضافت القيادة في بيان أن التمرین يسعى أيضاً للاستعداد لتنفیذ استجابة مرنة، للتحقق من إجراءات النقل السریع للأفراد والطائرات، والعملیات الموزعة في مواقع الطوارئ والدعم اللوجستي، بأقل قدر من الموارد.
كما أردفت أنه في الإطار، ستنشر القوات الأميركیة فرقاً في مواقع متعددة، على أن تُجري القوات الجویة، جمیع الأنشطة بموافقة الدولة المضیفة، وبالتنسیق مع سلطات الطیران المدني والعسكري، مع التركیز على السلامة والدقة، واحترام السیادة.
يأتي ذلك فيما أفادت القناة 13
الإسرائيلية
، أن القوة الضاربة الأميركية، تتقدمها حاملة الطائرات "أبراهام
لينكولن
"، وصلت إلى المنطقة قادمة من
بحر الصين
، بهدف تكثيف الضغط وإتاحة مزيد من الخيارات للرئيس
دونالد ترامب
في حال اتخذ قرار شن الضربة ضد
إيران
.
نيويورك تايمز: وصول حاملة الطائرات "يو إس إس لينكولن" للمنطقة في غضون أسبوع
Lebanon 24
نيويورك تايمز: وصول حاملة الطائرات "يو إس إس لينكولن" للمنطقة في غضون أسبوع
26/01/2026 08:46:34
26/01/2026 08:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تصل الشرق الأوسط
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تصل الشرق الأوسط
26/01/2026 08:46:34
26/01/2026 08:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يعلن اعتراف إسرائيل بجمهورية "صومالي لاند"ويقول إنها جزء من اتفاقيات أبراهام
Lebanon 24
نتنياهو يعلن اعتراف إسرائيل بجمهورية "صومالي لاند"ويقول إنها جزء من اتفاقيات أبراهام
26/01/2026 08:46:34
26/01/2026 08:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تبدأ نشر صاروخها الباليستي الأكبر "هيونمو-5"
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تبدأ نشر صاروخها الباليستي الأكبر "هيونمو-5"
26/01/2026 08:46:34
26/01/2026 08:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة أي "عدوان".. كوبا تجري تدريبات عسكرية وتؤكد جاهزيتها
Lebanon 24
لمواجهة أي "عدوان".. كوبا تجري تدريبات عسكرية وتؤكد جاهزيتها
01:20 | 2026-01-26
26/01/2026 01:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
معادن نادرة في صحراء مصر وأقدم منجم للذهب بالعالم.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
معادن نادرة في صحراء مصر وأقدم منجم للذهب بالعالم.. إليكم التفاصيل
01:16 | 2026-01-26
26/01/2026 01:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل ممرض أشعل غضباً في أميركا.. وتعليق من ترامب
Lebanon 24
مقتل ممرض أشعل غضباً في أميركا.. وتعليق من ترامب
01:02 | 2026-01-26
26/01/2026 01:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد سقوط أقوى جنرالات الصين؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
ما جديد سقوط أقوى جنرالات الصين؟ تقرير يكشف التفاصيل
00:38 | 2026-01-26
26/01/2026 12:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفيديف: مشروع القبة الذهبية استفزازي
Lebanon 24
مدفيديف: مشروع القبة الذهبية استفزازي
00:35 | 2026-01-26
26/01/2026 12:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
03:42 | 2026-01-25
25/01/2026 03:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
06:00 | 2026-01-25
25/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملاحقة لحزب الله" في أميركا اللاتينية.. تقريرٌ يكشف الأمر
Lebanon 24
"ملاحقة لحزب الله" في أميركا اللاتينية.. تقريرٌ يكشف الأمر
04:24 | 2026-01-25
25/01/2026 04:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
01:20 | 2026-01-26
لمواجهة أي "عدوان".. كوبا تجري تدريبات عسكرية وتؤكد جاهزيتها
01:16 | 2026-01-26
معادن نادرة في صحراء مصر وأقدم منجم للذهب بالعالم.. إليكم التفاصيل
01:02 | 2026-01-26
مقتل ممرض أشعل غضباً في أميركا.. وتعليق من ترامب
00:38 | 2026-01-26
ما جديد سقوط أقوى جنرالات الصين؟ تقرير يكشف التفاصيل
00:35 | 2026-01-26
مدفيديف: مشروع القبة الذهبية استفزازي
00:09 | 2026-01-26
ترامب: الديمقراطيون يتحملون مسؤولية أحداث مينيابوليس
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 08:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 08:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
26/01/2026 08:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
