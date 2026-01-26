مع وصول "أبراهام لينكولن".. واشنطن تبدأ التمرين في المنطقة

كشفت الأميركية، أن القوة الجویة التاسعة ستجري تمریناً للجاھزیة لعدة أیام، لإظھار القدرة على نشر وتوزیع القدرات الجویة القتالیة، ودیمومتھا في جمیع أنحاء المنطقة، وتقویة الشراكات الإقلیمیة.



وأضافت القيادة في بيان أن التمرین يسعى أيضاً للاستعداد لتنفیذ استجابة مرنة، للتحقق من إجراءات النقل السریع للأفراد والطائرات، والعملیات الموزعة في مواقع الطوارئ والدعم اللوجستي، بأقل قدر من الموارد.

كما أردفت أنه في الإطار، ستنشر القوات الأميركیة فرقاً في مواقع متعددة، على أن تُجري القوات الجویة، جمیع الأنشطة بموافقة الدولة المضیفة، وبالتنسیق مع سلطات الطیران المدني والعسكري، مع التركیز على السلامة والدقة، واحترام السیادة.



يأتي ذلك فيما أفادت القناة 13 ، أن القوة الضاربة الأميركية، تتقدمها حاملة الطائرات "أبراهام "، وصلت إلى المنطقة قادمة من ، بهدف تكثيف الضغط وإتاحة مزيد من الخيارات للرئيس في حال اتخذ قرار شن الضربة ضد .