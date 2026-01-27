تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

في قضيّة الإعتداء على إمرأة... قاضٍ يُحذّر من الاعتماد على رواية بارون نجل ترامب

Lebanon 24
27-01-2026 | 10:26
في قضيّة الإعتداء على إمرأة... قاضٍ يُحذّر من الاعتماد على رواية بارون نجل ترامب
في قضيّة الإعتداء على إمرأة... قاضٍ يُحذّر من الاعتماد على رواية بارون نجل ترامب photos 0
حذّر قاضٍ بريطاني هيئة المحلفين في محكمة سنيرزبروك كراون في لندن، من التعامل بحذر مع رواية بارون ترامب نجل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، في قضية اعتداء تتعلق بشابة تعرضت للعنف من قبل صديقها السابق ماتفي روميانتسيف.

وكان بارون اتصل بشرطة لندن في 18 كانون الثاني 2025؛ للإبلاغ عن المرأة، بعد حوالي ثماني دقائق من وقوع الاعتداء المزعوم أثناء مكالمة فيديو عبر "فيس تايم".
 
وأكد بارون أن الحالة كانت طارئة وأنه شاهد المرأة تتعرض للأذى.

وفي جلسة استماع عقدت أمس، أوضح القاضي جويل بيناتان أن رواية بارون تُعدّ شهادة سماعية، إذ لم يُؤدِّ اليمين ولم يُستجوب في المحكمة. 

وحذّر المحلفين من الاعتماد الكلي على شهادته، قائلًا: "يمكنك الاعتماد عليه، لكن يجب أن تكون حذرًا، وأن تفكر فيما إذا كان مخطئًا أو متحيزًا بسبب صداقته مع المرأة".

وأشار القاضي إلى أن القانون يسمح بتلقي الأدلة السماعية، لكنه شدد على ضرورة التحقق من دقة الرواية وعدم إصدار الحكم على أساسها وحدها.

وخلال استجواب روميانتسيف، صرح بأن تصرفات صديقته السابقة تجاه بارون أزعجته وأثارت غيرته، نافيًا أي تجاوز عنيف منه، ومؤكدًا أن تصرفاته لم تكن إلا رد فعل على الموقف. (ارم نيوز)
عربي-دولي

منوعات

دونالد ترامب

بارون ترامب

ارم نيوز

دونالد

كراون

لندن

بروك

