ردّ "لم تره من قبل".. نتنياهو يُحذر ايران في حال هاجمت اسرائيل

حذر أمس الثلاثاء من ان سترد في حال تعرضت لهجوم من ، مؤكدا أن ستواجه قوة "لم ترها من قبل".وقال في مؤتمر صحافي: "إذا ارتكبت إيران الخطأ الجسيم بمهاجمة إسرائيل، فسنردّ بقوة لم ترها إيران من قبل"، حسبما نقلت "فرانس برس".وتطرّق نتنياهو إلى تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة بشأن إيران، والذي هدّد سابقا بضربها على خلفية قمع الاحتجاجات في البلاد.ونشرت مجموعة قتالية لحاملة طائرات في المنطقة، ما دفع إيران إلى التحذير من أنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها.وأوضح نتنياهو أن " سيقرّر ما يقرّره، ودولة إسرائيل ستقرّر ما تقرّره".