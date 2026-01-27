تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
في حال عدم امتثالها لمطالب واشنطن.. تحذير من روبيو لرئيسة فنزويلا الموقتة
Lebanon 24
27-01-2026
|
23:19
يوجه
وزير الخارجية
ماركو روبيو، الأربعاء، تحذيراً لرئيسة فنزويلا بالوكالة من أنها ستواجه مصيراً مشابها لمصير سلفها نيكولاس مادورو الذي أطاحت به
الولايات المتحدة
، في حال لم تمتثل لرغبات الولايات المتحدة.
ووفقاً لشهادة معدة سلفاً، سيقول روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في
مجلس الشيوخ
إن ديلسي رودريغيز، التي كانت نائبة للرئيس وتشغل الآن منصب الرئيسة بالوكالة، "تدرك تماماً مصير مادورو".
وبحسب روبيو: "نعتقد أن مصالحها الشخصية تتوافق مع تحقيق أهدافنا الرئيسية". وتابع "لا يساورنكم الشك، كما صرح الرئيس، نحن مستعدون لاستخدام القوة لضمان أقصى قدر من التعاون إذا فشلت الوسائل الأخرى"، في إشارة إلى
ترامب
.
ووافق روبيو، وهو سناتور سابق، على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بعد أسابيع من اتهام
الديمقراطيين
لإدارة ترامب بتضليل
الكونغرس
وتجاوز صلاحياتها باستخدام القوة.
وداهمت قوات أميركية كراكاس في الثالث من كانون الثاني وألقت القبض على مادورو، الخصم اليساري اللدود لواشنطن، وزوجته سيليا فلوريس.
