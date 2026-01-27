في حال عدم امتثالها لمطالب واشنطن.. تحذير من روبيو لرئيسة فنزويلا الموقتة

يوجه ماركو روبيو، الأربعاء، تحذيراً لرئيسة فنزويلا بالوكالة من أنها ستواجه مصيراً مشابها لمصير سلفها نيكولاس مادورو الذي أطاحت به ، في حال لم تمتثل لرغبات الولايات المتحدة.



ووفقاً لشهادة معدة سلفاً، سيقول روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في إن ديلسي رودريغيز، التي كانت نائبة للرئيس وتشغل الآن منصب الرئيسة بالوكالة، "تدرك تماماً مصير مادورو".

وبحسب روبيو: "نعتقد أن مصالحها الشخصية تتوافق مع تحقيق أهدافنا الرئيسية". وتابع "لا يساورنكم الشك، كما صرح الرئيس، نحن مستعدون لاستخدام القوة لضمان أقصى قدر من التعاون إذا فشلت الوسائل الأخرى"، في إشارة إلى .



ووافق روبيو، وهو سناتور سابق، على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بعد أسابيع من اتهام لإدارة ترامب بتضليل وتجاوز صلاحياتها باستخدام القوة.



وداهمت قوات أميركية كراكاس في الثالث من كانون الثاني وألقت القبض على مادورو، الخصم اليساري اللدود لواشنطن، وزوجته سيليا فلوريس.