Najib Mikati
عربي-دولي

تحسبا لهجوم إيراني محتمل.. إسرائيل تتأهب

Lebanon 24
27-01-2026 | 23:37
تحسبا لهجوم إيراني محتمل.. إسرائيل تتأهب
أورد موقع "واللا" الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية ان التقديرات تشير إلى أن المنطقة تتجه بسرعة نحو سيناريو هجوم أميركي على النظام الإيراني.

ولفت الموقع إلى أن "التقديرات تشير إلى أن المنطقة تتجه بسرعة نحو سيناريو صراع متعدد القطاعات".

وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي "يواصل الحفاظ على مستوى عال من التأهب واليقظة تحسبا لهجوم إيراني محتمل".

ووفقا للمصادر، فإن بعض أفراد قوات الاحتياط "ينتظرون استدعاءهم من منازلهم أو أماكن عملهم بناءً على تنبيه استخباراتي".

وأشارت المصادر إلى أنه "في حال اندلاع حرب، سترسل واشنطن إنذارا في الوقت المناسب لإسرائيل، للاستعداد للهجوم".

وشددت المصادر على أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لأي مفاجآت على مختلف الحدود، وفي الضفة الغربية".
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": رئيس أركان إسرائيل يدعو للتنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة تحسبا لهجوم إيراني
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تحسبا لهجوم محتمل على إيران.. قائد "سنتكوم" يصل إلى إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حالة التأهّب في إسرائيل تحسبا لعمل أميركي محتمل ضد إيران في ذروتها
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستنفر سلاح الجو والاستخبارات تحسبا لسيناريو رد إيراني ضد إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 09:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
02:00 | 2026-01-28
Lebanon24
01:42 | 2026-01-28
Lebanon24
01:41 | 2026-01-28
Lebanon24
01:00 | 2026-01-28
Lebanon24
00:50 | 2026-01-28
Lebanon24
23:59 | 2026-01-27
