تحسبا لهجوم إيراني محتمل.. إسرائيل تتأهب

أورد موقع "واللا" نقلا عن مصادر أمنية ان التقديرات تشير إلى أن المنطقة تتجه بسرعة نحو سيناريو هجوم أميركي على النظام .



ولفت الموقع إلى أن "التقديرات تشير إلى أن المنطقة تتجه بسرعة نحو سيناريو صراع متعدد القطاعات".



وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي "يواصل الحفاظ على مستوى عال من التأهب واليقظة تحسبا لهجوم إيراني محتمل".



ووفقا للمصادر، فإن بعض أفراد قوات الاحتياط "ينتظرون استدعاءهم من منازلهم أو أماكن عملهم بناءً على تنبيه استخباراتي".



وأشارت المصادر إلى أنه "في حال اندلاع حرب، سترسل إنذارا في الوقت المناسب لإسرائيل، للاستعداد للهجوم".



وشددت المصادر على أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لأي مفاجآت على مختلف الحدود، وفي ".

