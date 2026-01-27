تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مساعد بوتين: روسيا وعُمان قادرتان على ضمان السلام في المحيط الهندي

Lebanon 24
27-01-2026 | 17:07
مساعد بوتين: روسيا وعُمان قادرتان على ضمان السلام في المحيط الهندي
مساعد بوتين: روسيا وعُمان قادرتان على ضمان السلام في المحيط الهندي photos 0
أكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف أن روسيا وسلطنة عُمان قادرتان على العمل معا لضمان السلام في المحيط الهندي، بحسب وكالة "نوفوستي".

ووفقًا للبيان الصحافي الصادر عن المجلس البحري "يعقد باتروشيف مشاورات روسية عُمانية حول التعاون البحري في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان. وقد أجرى محادثات مع رئيس الديوان السلطاني سلطان محمد النعماني والأمين العام للمجلس الوطني للأمن في عُمان إدريس الكندي وقائد القوات البحرية العُمانية سيف الرحيبي وممثلين عن عدد من الوزارات والإدارات المشرفة على مختلف مجالات النشاط البحري. وتمت مناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي في المحيط العالمي، والتعاون البحري العسكري، والتنسيق في مجال بناء السفن، وفي مجال العلوم والتكنولوجيا البحرية، وكذلك الصيد البحري".

وأشار إلى أن "المشاورات كانت مثمرة، وتهدف إلى تطوير التعاون البحري الروسي العُماني".

وقال: "تفتح مشاوراتنا بشأن التعاون البحري المدني والبحري آفاقًا جديدة للجانبين. ونحن على ثقة بأن عملنا المشترك سيُثمر نتائج ملموسة، تُسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في المحيط الهندي، وتعزيز إمكاناته الاقتصادية والعلمية والإنسانية". 

 

