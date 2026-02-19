تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف

Lebanon 24
19-02-2026 | 10:00
في تطور جديد، كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نقلا عن مصادر مطلعة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كانت على علم بالخطط الإرهابية لتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".

وأكدت الصحيفة أن "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كانت على علم في مرحلة مبكرة بخطط الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم على السيل الشمالي ولم يعترضوا على ذلك في البداية. ووفقا للتحقيق، فقد غيروا رأيهم لاحقا وحذروا الأوكرانيين من تنفيذ الخطط، ولكن دون جدوى".

وأضافت أن الأميركيين علموا بخطط مهاجمة خط أنابيب الغاز قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا.

وذكرت المصادر أن عملاء أميركيين التقوا في ربيع عام 2022 بمنظمي هجوم "السيل الشمالي" وتبادلوا معلومات حول التفاصيل التقنية للتخريب.

من ناحيته، كشف مصدر أوكراني مطلع للصحيفة أن الأميركيين لم يعارضوا عملية التخريب في البداية. وأضاف أن الأوكرانيين لم يتلقوا أي تحذيرات في ذلك الوقت، بل على العكس تماما.

ونقلت "دير شبيغل" تصريحات ممثلي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، التي جاء فيها أن "الوكالة تعتبر المعلومات الواردة في تحقيق شبيغل "غير دقيقة أبدا" وأنه لا ينبغي التعليق عليها. واكتفت الوكالة بالقول إنه لا ينبغي اعتبار التحقيق المنشور في الصحيفة معلومات واقعية".

كما ذكرت المصادر نفسها أن القائد الأسبق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني وافق على عملية تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".

وفي 26 أيلول 2022، حدثت انفجارات تحت الماء بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، ما تسبب في أضرار جسيمة لثلاثة من الخطوط الأربعة لأنابيب الغاز "السيل الشمالي 1 و2" والتي تعد من أهم البنى التحتية للطاقة في العالم لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.(روسيا اليوم)








مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل "النفق الغامض" وسط غزة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"العدل الأميركية" تكشف دفعة جديدة من وثائق إبستين
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"رشاشات وقنابل".. صحيفة إسرائيلية تكشف عن نظام جديد لحماية حدود إسرائيل مع مصر
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن ضربة إيران.. صحيفة تكشف عن تشاؤم أميركي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

بحر البلطيق

الأميركيين

الأوكرانية

الألمانية

البلطيق

الشمالي

أوروبا

