تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
22-02-2026
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "نتسيف" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن سيناريو "تصفية المرشد
الإيراني
الأعلى علي خامنئي ونجله مُجتبى".
وكشفت مصادر أمنية في تل أبيب أبعاد اغتيال أميركي مُفترض للمرشد الإيراني علي خامنئي ونجله، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن سيناريوهات مختلفة أعدها "البنتاغون" لشنَّ هجمات على قيادات في طهران.
وذكرت المصادر، وفق الموقع، أنَّ "الخطة التي اطلع عليها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
فعلياً، يحمل إعدادها بصمات عمليات إسرائيلية استهدفت في السابق قادة إيرانيين كباراً، من بينهم قائد القوات البرية، و20 قائداً آخر عام 2025".
ويقول التقرير إن تصفية خامنئي ونجله
مجتبى خصوصاً تنطوي على صعوبات لوجستية بالغة، لا سيما في ظل تأمينات مشددة يفرضها الحرس الثوري على الشخصيتين، واعتماد المؤسسة الأمنية
الإيرانية
على نقلهما بين فينة وأخرى من مكان اختباء إلى آخر، ما يتطلب معلومات استخباراتية دقيقة وفورية عن موقعهما".
وعزا التقرير تردد ترامب في التصديق على خطوة الاغتيال إلى تحسب من ردود فعل إيرانية، قد تصل إلى العمق الأميركي، وربما إلى قاطن البيت الأبيض نفسه، خاصة أن
واشنطن
تحدثت أكثر من مرة عن محاولات إيرانية سابقة لاغتيال الرئيس الأميركي.
ورغم ذلك، لفت التقرير إلى أنَّ العملية المفترضة تهدف إلى إحراز 4 أهداف: الأول وهو شل منظومة صنع القرار في
إيران
، إذ يرى واضعو الخطة أنه دون خامنئي، قد يدخل النظام في حالة من الفوضى المؤسسية، وفقدان السيطرة على قوات الأمن الشرطة، والباسيج، والحرس الثوري.
ويكمن الهدف الثاني في منع انتقال السلطة المخطط له، لا سيما في ضوء اعتبار مجتبى خامنئي وريثًا محتملاً، وإدارته الفعلية لمكتب الإرشاد في الوقت الراهن، فضلاً عن علاقته الوطيدة بالحرس الثوري.
ويهدف التخلص من مجتبى، بجانب والده، إلى منع انتقال سلس للسلطة داخل الأسرة، ومنع ظهور زعيم متطرف آخر.
أمام السبب الثالث
فيدور
حول تشجيع انتفاضة شعبية، إذ يعتقد المحللون أن
القضاء
على القيادة، بالتزامن مع الضربات العسكرية، قد يُعيد إشعال الاحتجاجات في إيران، ويؤدي إلى انهيار النظام، ومن ثم تغييره.
ويضاف إلى ذلك هدف رابع وهو الردع والضغط من أجل المفاوضات، إذ تعتبر واشنطن، وفق التقرير، أن طرح هذا الخيار بمرتبة أداة للضغط على إيران لقبول شروط أكثر صرامة بشأن القضية النووية، مع
العلم
أن استمرار الرفض قد يؤدي إلى القضاء الفعلي على القيادة.
مع هذا، فإن التقرير لا يستبعد تبعات وخيمة لخطوة اغتيال خامنئي ونجله إن خرجت إلى حيز التنفيذ، ومنها تنامي حدة التصعيد الإقليمي، وتحول العملية إلى سبب كافٍ لاندلاع حرب شاملة، وتصاعد احتمالات رد
إيران على
أهداف أميركية وإسرائيلية في المنطقة وخارجها، وانتعاش ما يُعرف بـ"محور المقاومة"، وهم وكلاء إيران مثل
حزب الله
والحوثيون.
(إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
22/02/2026 15:19:56
22/02/2026 15:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام عن "اغتيال خامنئي".. تقريرٌ إسرائيليّ ينشر ويتحدّث
Lebanon 24
كلام عن "اغتيال خامنئي".. تقريرٌ إسرائيليّ ينشر ويتحدّث
22/02/2026 15:19:56
22/02/2026 15:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو سڤن" يُعلن عن مسؤوليته عن عمليّة إغتيال المقدم محمود الأسطل
Lebanon 24
"أبو سڤن" يُعلن عن مسؤوليته عن عمليّة إغتيال المقدم محمود الأسطل
22/02/2026 15:19:56
22/02/2026 15:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قيلَ في إذاعة إسرائيلية عن خامنئي؟ أمرٌ يعلنه باحث!
Lebanon 24
ماذا قيلَ في إذاعة إسرائيلية عن خامنئي؟ أمرٌ يعلنه باحث!
22/02/2026 15:19:56
22/02/2026 15:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الإسرائيلي
إيران على
الإيرانية
حزب الله
الإيراني
إسرائيل
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
مودي يزور إسرائيل
Lebanon 24
مودي يزور إسرائيل
08:11 | 2026-02-22
22/02/2026 08:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: السلام في أوكرانيا لا يمكن تأجيله
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: السلام في أوكرانيا لا يمكن تأجيله
08:02 | 2026-02-22
22/02/2026 08:02:11
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الدنماركية تؤكد: غرينلاند لا تحتاج إلى مبادرة صحية أميركية
Lebanon 24
السلطات الدنماركية تؤكد: غرينلاند لا تحتاج إلى مبادرة صحية أميركية
07:24 | 2026-02-22
22/02/2026 07:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع حاسم للإطار التنسيقي بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
اجتماع حاسم للإطار التنسيقي بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة
07:20 | 2026-02-22
22/02/2026 07:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مرصد حقوقي سوداني يحذر من مخاطر استهداف آبار المياه على المدنيين
Lebanon 24
مرصد حقوقي سوداني يحذر من مخاطر استهداف آبار المياه على المدنيين
07:11 | 2026-02-22
22/02/2026 07:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
Lebanon 24
فاتورة جديدة بـ"100 دولار" في لبنان.. المواطن سيدفعها
15:46 | 2026-02-21
21/02/2026 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"أم تي في" قالت نعم... من هو حبيبها؟ (فيديو)
10:35 | 2026-02-21
21/02/2026 10:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
Lebanon 24
بالفيديو.. الدولار إلى 60 ألف ليرة؟
16:59 | 2026-02-21
21/02/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
Lebanon 24
"صواريخ قد تُطلق من لبنان".. سيناريو كبير تستعدّ له إسرائيل
12:00 | 2026-02-21
21/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
Lebanon 24
تقريرٌ مُثير عن "ضابط سوري" تعامل مع إسرائيل.. ما علاقة بيروت؟
14:30 | 2026-02-21
21/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:11 | 2026-02-22
مودي يزور إسرائيل
08:02 | 2026-02-22
البابا لاوون الرابع عشر: السلام في أوكرانيا لا يمكن تأجيله
07:24 | 2026-02-22
السلطات الدنماركية تؤكد: غرينلاند لا تحتاج إلى مبادرة صحية أميركية
07:20 | 2026-02-22
اجتماع حاسم للإطار التنسيقي بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة
07:11 | 2026-02-22
مرصد حقوقي سوداني يحذر من مخاطر استهداف آبار المياه على المدنيين
06:30 | 2026-02-22
روسيا تصعد الهجمات على أوكرانيا رغم تحذيرات المجتمع الدولي
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
22/02/2026 15:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
22/02/2026 15:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
22/02/2026 15:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24