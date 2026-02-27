تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

اتفاق بين أوكرانيا وسلوفاكيا على مناقشة إمدادات النفط الروسي

Lebanon 24
27-02-2026 | 15:32
اتفاق بين أوكرانيا وسلوفاكيا على مناقشة إمدادات النفط الروسي
اتفاق بين أوكرانيا وسلوفاكيا على مناقشة إمدادات النفط الروسي photos 0
اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، على عقد لقاء من حيث المبدأ لمناقشة القضايا المتعلقة بإمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، وذلك بعد اتهام سلوفاكيا لأوكرانيا بعرقلة التدفقات.

وأفاد بيان للرئاسة الأوكرانية بأن زيلينسكي دعا فيكو إلى زيارة كييف لمناقشة «جميع المشاكل القائمة»، فيما أكد فيكو قبوله الدعوة، مشيراً إلى أنه يفضل أن يُعقد اللقاء ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، دون تحديد موعد نهائي.

وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي أنه تشكّل لديه انطباع بأن أوكرانيا لا ترى مصلحة في استئناف عبور النفط عبر أراضيها.

وكان الجزء الأوكراني من خط الأنابيب قد تضرّر نتيجة ضربات روسية في يناير الماضي، وأكدت كل من سلوفاكيا والمجر أنه تم إصلاح الأضرار، بينما ألمح زيلينسكي إلى أن أعمال التصليح لم تنته بعد.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نيته تشكيل لجنة تحقيق مشتركة سلوفاكية-مجرية لتحديد الوضع الفعلي للخط، وأعرب فيكو عن أسفه لرفض أوكرانيا هذه الخطوة بعد رأي سلبي من جهاز الاستخبارات الأوكراني.

وتؤثر هذه الخلافات على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، وكذلك على اعتماد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، طالما لم تستأنف كييف إمدادات النفط الروسي عبر الخط. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط من روسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، باستثناء خط دروجبا بطلب من المجر وسلوفاكيا، اللتين لا تنويان قطع العلاقات النفطية مع موسكو.

