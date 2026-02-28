تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
خاص
إيران ستؤجل الإعلان عن مصير خامنئي؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-02-2026
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط عدم وضوح مصير المرشد
الإيراني
الأعلى
علي خامنئي
في ظل حديث إسرائيلي عن اغتياله إثر الضربات العسكرية التي تلقتها
إيران
، اليوم، تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"
لبنان24
" إنّ إيران تعتمدُ حرباً نفسية في قضية
خامنئي
وهو أمر تمارسه
إسرائيل
أيضاً.
وذكرت المصادر أن قضية إعلان إيران عن المصير الحقيقي لخامنئي هو "مسألة وقت"، في حين أن أي ظهور للأخير بعد كل الكلام عن اغتياله سيشكل انتكاسة للضربات الأميركية -
الإسرائيلية
على إيران، وأضافت: "إيران قد لا تتحدث الآن عن الاغتيال كي لا تُعطي أميركا نصراً سريعاً في المعركة التي يظهر أنها ستطول".
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
آخر تصريح.. ماذا أعلن نتنياهو عن مصير خامنئي؟
Lebanon 24
آخر تصريح.. ماذا أعلن نتنياهو عن مصير خامنئي؟
01/03/2026 08:16:25
01/03/2026 08:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
01/03/2026 08:16:25
01/03/2026 08:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حاولت "اغتيال خامنئي".. مصير غامض وحديث عن مقتل رئيس إيران
Lebanon 24
إسرائيل حاولت "اغتيال خامنئي".. مصير غامض وحديث عن مقتل رئيس إيران
01/03/2026 08:16:25
01/03/2026 08:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن خامنئي: هكذا أفشل مبادرة لمنع الحرب عن إيران
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن خامنئي: هكذا أفشل مبادرة لمنع الحرب عن إيران
01/03/2026 08:16:25
01/03/2026 08:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
عربي-دولي
رادار لبنان24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيراني
إسرائيل
لبنان24
خامنئي
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
طهران تعلن موجة سادسة.. صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وقواعد أميركية
Lebanon 24
طهران تعلن موجة سادسة.. صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وقواعد أميركية
00:47 | 2026-03-01
01/03/2026 12:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في أول ظهور بعد الضربات: ضرباتنا ستكون مؤلمة
Lebanon 24
لاريجاني في أول ظهور بعد الضربات: ضرباتنا ستكون مؤلمة
00:42 | 2026-03-01
01/03/2026 12:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وصية خامنئي لم تنفذ
Lebanon 24
وصية خامنئي لم تنفذ
00:35 | 2026-03-01
01/03/2026 12:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد بالثأر لخامنئي.. ترامب يتوعّد إيران
Lebanon 24
بعد التهديد بالثأر لخامنئي.. ترامب يتوعّد إيران
00:31 | 2026-03-01
01/03/2026 12:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
من سيخلف خامنئي.. تقرير يكشف
Lebanon 24
من سيخلف خامنئي.. تقرير يكشف
00:23 | 2026-03-01
01/03/2026 12:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:50 | 2026-02-28
28/02/2026 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
04:51 | 2026-02-28
28/02/2026 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن بديل خامنئي.. ماذا توقعت المخابرات الأميركية؟
Lebanon 24
عن بديل خامنئي.. ماذا توقعت المخابرات الأميركية؟
12:36 | 2026-02-28
28/02/2026 12:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في عربي-دولي
00:47 | 2026-03-01
طهران تعلن موجة سادسة.. صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وقواعد أميركية
00:42 | 2026-03-01
لاريجاني في أول ظهور بعد الضربات: ضرباتنا ستكون مؤلمة
00:35 | 2026-03-01
وصية خامنئي لم تنفذ
00:31 | 2026-03-01
بعد التهديد بالثأر لخامنئي.. ترامب يتوعّد إيران
00:23 | 2026-03-01
من سيخلف خامنئي.. تقرير يكشف
00:12 | 2026-03-01
سقوط أوّل قتيلة في تل أبيب.. إصابات وأضرار واسعة بعد موجة صواريخ إيرانية ليل السبت
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 08:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 08:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 08:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24