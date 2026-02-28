إيران ستؤجل الإعلان عن مصير خامنئي؟

وسط عدم وضوح مصير المرشد الأعلى في ظل حديث إسرائيلي عن اغتياله إثر الضربات العسكرية التي تلقتها ، اليوم، تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إنّ إيران تعتمدُ حرباً نفسية في قضية وهو أمر تمارسه أيضاً.



وذكرت المصادر أن قضية إعلان إيران عن المصير الحقيقي لخامنئي هو "مسألة وقت"، في حين أن أي ظهور للأخير بعد كل الكلام عن اغتياله سيشكل انتكاسة للضربات الأميركية - على إيران، وأضافت: "إيران قد لا تتحدث الآن عن الاغتيال كي لا تُعطي أميركا نصراً سريعاً في المعركة التي يظهر أنها ستطول".