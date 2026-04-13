بعدما وصفه بـالثرثار.. مسؤول إسرائيلي يعتذر من ترامب: آسف

قدم رئيس لجنة في ، تسفيكا فوغل، اعتذاراً للرئيس الأميركي ، اليوم الإثنين، وذلك بعدما دعا الأخير إلى "عدم الثرثرة والتحرك".

وفي المنشور الذي قام بمسحه، قال فوغل: " ، إذا كان عليك إطلاق النار، فأطلق النار.. لا تثرثر"، واضعاً له شكل بطة.

وبعد وقت وجيز، قام فوغل بحذف المنشور، وكتب بيان اعتذار قال فيه: "سيادة الرئيس، تماماً كما تضع مصلحة فوق كل اعتبار، فإنني أضع مصلحة نصب عيني، وهي الشيء أراه".





وتابع: "لقد كان هدفي من توجيه الانتقادات هو أن أُسمِع صوتي، وقد نجحت في الوصول إلى الآذان المعنية. ومع ذلك، لم يكن لدي أي نية للإساءة أو إظهار أي نوع من عدم الاحترام، وعليه فإنني أبدي أسفي على ذلك. إنني أكنّ تقديراً واحتراماً كبيرين لشركائنا، وفي مقدمتهم سيادتكم. ومن الأهمية بمكان أن نواصل السير في هذا المسار حتى تحقيق النصر".