عربي-دولي

بقيمة 7.8 مليون دولار .. ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل

16-04-2026 | 03:00
بقيمة 7.8 مليون دولار .. ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل
أظهرت بيانات حكومية أن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 6.6 مليون يورو (7.8 مليون دولار) خلال الأسابيع الأولى من الحرب في إيران، رغم أن الحجم ظل منخفضا نسبيا.
وشملت الموافقات الفترة من 28 شباط، عندما شنت القوات الإسرائيلية والأميركية ضربات على إيران، وحتى 27 آذار، وذلك وفق ردود وزارة الاقتصاد على استفسارات من حزب "اليسار".

وبالمقارنة، تم منح تراخيص تصدير بقيمة 95ر166 مليون يورو خلال نحو 4 أشهر بعد أن رفعت ألمانيا القيود التي فرضتها خلال الحرب على غزة في 24 تشرين الثاني 2025. ولم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات أو المدفعية، بل "معدات عسكرية أخرى".

وتعد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قضية حساسة للحكومة الألمانية. فبعد هجوم 7 تشرين الاول 2023 الذي شنته حركة حماس، زادت ألمانيا في البداية من الإمدادات دعما لإسرائيل.
