بقيمة 7.8 مليون دولار .. ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل

أظهرت بيانات حكومية أن وافقت على صادرات أسلحة إلى بقيمة 6.6 مليون (7.8 مليون دولار) خلال الأسابيع الأولى من الحرب في ، رغم أن الحجم ظل منخفضا نسبيا.

وشملت الموافقات الفترة من 28 شباط، عندما شنت القوات والأميركية ضربات على إيران، وحتى 27 آذار، وذلك وفق ردود على استفسارات من حزب "اليسار".



وبالمقارنة، تم منح تراخيص تصدير بقيمة 95ر166 مليون يورو خلال نحو 4 أشهر بعد أن رفعت ألمانيا القيود التي فرضتها خلال الحرب على غزة في 24 تشرين الثاني 2025. ولم تشمل هذه الصادرات أسلحة ثقيلة مثل الدبابات أو المدفعية، بل "معدات عسكرية أخرى".



وتعد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قضية حساسة للحكومة . فبعد هجوم 7 تشرين الاول 2023 الذي شنته حركة ، زادت ألمانيا في البداية من الإمدادات دعما لإسرائيل.