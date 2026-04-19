ترامب: أميركا احتجزت سفينة حاولت خرق "حصار إيران"

قال ⁠الرئيس الأميركي في منشور ‌على منصة (تروث سوشيال)، ‌الأحد، ‌إن قوات احتجزت ‌سفينة ‌حاولت ⁠خرق الحصار الأميركي المفروض ⁠على الموانئ ‌ .





وأضاف أن القوات ⁠الأميركية أوقفت ⁠السفينة عن طريق إحداث ثقب في غرفة المحركات.



وعن محادثات إسلام آياد، أكد الرئيس الأميركي، في وقت سابق، أن وفدا سيصل إلى باكستان، لاستكمال المفاوضات مع ، مشيرا إلى أن الاتفاق سيحدث، سواء بشكل ودي أو غير ودي.



ووفقا لمحطة "آيه بي سي"، قال : "ممثلونا سيتوجهون إلى إسلام آباد وسيصلون هناك بحلول يوم الإثنين لإجراء مفاوضات".



وشدد ترامب على أن وفدا أميركيا سيتوجه إلى إسلام آباد في باكستان للمشاركة في مفاوضات مقررة، مؤكدا أن بلاده عرضت "اتفاقا عادلا ومعقولا" على .



وأضاف: " اتفاق السلام مع إيران "سيحدث" سواء بشكل ودي أو غير ودي"، وفقا لآيه بي سي.

Advertisement