عربي-دولي

تيد كروز: إيران تدعم "البوليساريو" بالسلاح

Lebanon 24
23-04-2026 | 01:34
تيد كروز: إيران تدعم البوليساريو بالسلاح
تيد كروز: إيران تدعم البوليساريو بالسلاح photos 0
قال السيناتور الجمهوري الأميركي تيد كروز إن إيران تعمل على تحويل جبهة "البوليساريو" في غرب إفريقيا إلى ما يشبه الحوثيين في اليمن.


وخلال مداخلة لكروز في جلسة الاستماع لـ "اللجنة الفرعية المعنية بإفريقيا والسياسة الصحية العالمية"، حول موضوع "المقاربة الأميركية في مكافحة الإرهاب بإفريقيا"، الثلاثاء، جدد السيناتور دعوته إلى تصنيف "البوليساريو" منظمة إرهابية.

وأوضح كروز أن جبهة "البوليساريو" تتعاون مع جماعات إرهابية إيرانية، وتتلقى طائرات مسيّرة من الحرس الثوري الإيراني، وتنقل الأسلحة والموارد عبر المنطقة، لصالح جماعات متطرفة.
وتابع كروز قائلا إن "هدف إيران، كما هو الحال في أماكن أخرى، يكمن في زعزعة استقرار مناطق بأكملها".

وأشار كروز إلى أنه تقدم بمشروع قانون يجعل تصنيف "البوليساريو" تنظيما إرهابيا، إلزاميا، إذا ثبت أن الجبهة تتعاون مع جماعات إرهابية مرتبطة بإيران في مجالات العمليات العسكرية، وأنظمة الأسلحة، والطائرات المسيّرة، والأسلحة المضادة للطائرات أو الاستخبارات العسكرية.

واسترسل كروز قائلا: "ينبغي أن يكون هذا الأمر بديهيا، فإذا كانت جبهة البوليساريو توفّر أو تتلقى هذا النوع من القدرات على صلة بإرهابيين إيرانيين، فإنها تستوفي بوضوح المعايير التي تبرر تصنيفها"
