تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هرمز يشتعل مجدداً.. تحذير أوروبي من حرب لا يريدها أحد

Lebanon 24
28-05-2026 | 04:51
A-
A+
هرمز يشتعل مجدداً.. تحذير أوروبي من حرب لا يريدها أحد
هرمز يشتعل مجدداً.. تحذير أوروبي من حرب لا يريدها أحد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من مخاطر استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز صباح الخميس.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص، قالت كالاس إن "استمرار الحرب ليس في مصلحة أحد"، معتبرة أن المنطقة باتت في وضع "خطير للغاية" بين احتمالات التصعيد ومساعي التهدئة.

وجاء التحذير الأوروبي بعد تبادل ضربات هو الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نيسان الماضي. وبحسب بيان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أسقطت القوات الأميركية أربع طائرات إيرانية مسيّرة "انتحارية" قالت إنها شكّلت تهديداً مباشراً، كما استهدفت محطة تحكم أرضية في بندر عباس كانت تستعد لإطلاق طائرة خامسة.

وأكدت واشنطن أن العمليات كانت "دفاعية بحتة"، وهدفت إلى حماية قواتها والحفاظ على استقرار الهدنة.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أميركية عند الساعة الخامسة صباحاً، واصفاً الهجوم بأنه "تحذير جاد" من أي عدوان جديد، ومؤكداً أن ردود طهران ستكون أكثر حزماً في حال تكرار الهجمات.

ولم يحدد البيان الإيراني موقع القاعدة المستهدفة، فيما تحدثت تقارير للجيش الكويتي عن اعتراض "تهديدات عدائية" في مجاله الجوي، ما زاد المخاوف من اتساع نطاق التوتر.

وفي ظل الروايات المتضاربة، نقلت وكالات أنباء إيرانية أن الاشتباك بدأ إثر محاولة سفن أميركية عبور مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق، ما دفع البحرية الإيرانية إلى الرد، وسط تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس.

ويضع هذا التصعيد اتفاق وقف إطلاق النار أمام اختبار حساس، فيما تتزايد الضغوط الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة في أحد أهم الممرات المائية للطاقة في العالم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: لا استقرار في الشرق الأوسط بينما لبنان يشتعل
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ14 الإسرائيليّة عن رئيس مجلس مستوطنة المطلة: نحن لا نريد العودة إلى المستنقع اللبناني مجدداً
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: تورط أميركا في حرب لا تستطيع الانتصار فيها يتكرر مجددا
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هرمز يشتعل بالاشتباكات.. وواشنطن تعطل 3 سفن إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الحرس الثوري

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-05-28
Lebanon24
08:30 | 2026-05-28
Lebanon24
08:18 | 2026-05-28
Lebanon24
07:59 | 2026-05-28
Lebanon24
07:58 | 2026-05-28
Lebanon24
07:46 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24