تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

السفارة الأميركية في كييف تنفي إغلاقها.. وأوروبا تحضر عقوبات جديدة

Lebanon 24
28-05-2026 | 04:55
A-
A+
السفارة الأميركية في كييف تنفي إغلاقها.. وأوروبا تحضر عقوبات جديدة
السفارة الأميركية في كييف تنفي إغلاقها.. وأوروبا تحضر عقوبات جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت السفارة الأميركية في كييف، اليوم الخميس، أنها لا تزال تعمل كالمعتاد، بعد أيام من دعوة روسيا الأجانب والدبلوماسيين إلى مغادرة المدينة قبل هجمات مزمعة.
Advertisement

وكتبت السفارة عبر منصة "إكس": "السفارة الأميركية مفتوحة. لم تطرأ أي تغيرات على عملياتنا، وأي تقارير تفيد بخلاف ذلك كاذبة".

وجاء ذلك فيما استدعت دول عدة في الاتحاد الأوروبي السفراء الروس على خلفية تهديدات موسكو.

في موازاة ذلك، قال مسؤولون ودبلوماسيون كبار في الاتحاد الأوروبي إن التكتل لا يعتزم حالياً تعيين كبير مفاوضين لمحادثات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضح المسؤولون لوكالة "د ب أ" أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى جانب دول أعضاء رئيسية بينها ألمانيا، لا ترى أن الخطوة مفيدة في هذه المرحلة، وذلك على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص.

وفي الوقت نفسه، تتواصل التحضيرات الأوروبية لفرض عقوبات إضافية على روسيا، وسط قناعة لدى مسؤولي الاتحاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد للتفاوض.

وبحسب معلومات حصلت عليها "د ب أ"، يُتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية والجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مقترحات لحزمة العقوبات الـ21 ضد روسيا، على أن تستهدف القطاع المالي وموردي الصناعات العسكرية.
مواضيع ذات صلة
الاتّحاد الأوروبيّ: وضعنا نظام عقوبات جديد ضدّ إيران بسبب إغلاق مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة المصرية في بيروت تنفي هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة على صلة بإيران
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على صلة بإيران
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الاتحاد الأوروبي

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

دبلوماسي

العقوبات

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-05-28
Lebanon24
08:30 | 2026-05-28
Lebanon24
08:18 | 2026-05-28
Lebanon24
07:59 | 2026-05-28
Lebanon24
07:58 | 2026-05-28
Lebanon24
07:46 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24