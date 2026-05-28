"الإنذار الأحمر" يرفع حالة الطوارئ في روما و3 مدن إيطالية

أصدرت السلطات تحذيراً صحياً من المستوى الأعلى (الإنذار الأحمر) شمل العاصمة ومدن وبولونيا وتورين، جراء موجة حر غير موسمية تضرب البلاد ترافقها أجواء مشمسة وسماء خالية من الغيوم، وسط مخاوف من آثار صحية سلبية قد تطال حتى الأشخاص الأصحاء.

وفيما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى بدء انخفاض درجات الحرارة تدريجياً اعتباراً من يوم الجمعة وانحسار الإنذار الأحمر مع حلول عطلة نهاية الأسبوع، اتخذت العاصمة إجراءات استباقية صارمة؛ إذ وقع عمدة روما، غوالتيري، مرسوماً يقضي بإلزامية فتح المرافق العامة الكبيرة المجهزة بأنظمة تبريد أمام السكان، وفرض تدابير لمنع حرائق الغابات.

كما ألزم المرسوم أرباب العمل بتوفير فترات راحة لعمال البناء والزراعة خلال ساعات الظهيرة، وتأمين مناطق مظللة ومكيفة وأنظمة تهوية لهم، في خطوة تأتي لحماية العمال عقب تسجيل في السنوات الأخيرة حالات وفاة بين عمال البناء مرتبطة بالعمل في ظروف حرارة قاسية.