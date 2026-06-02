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عربي-دولي

العصائب تتخذ قرارًا مفصليًا.. وسلاحها في عهدة الدولة

Lebanon 24
02-06-2026 | 11:56
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العصائب تتخذ قرارًا مفصليًا.. وسلاحها في عهدة الدولة
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أعلنت عصائب أهل الحق، إحدى أبرز الفصائل العراقية المقرّبة من إيران، أن القرار بشأن ألويتها المسلحة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي سيصبح في يد الدولة حصرا.

وقالت العصائب، في بيان، إنها قررت تشكيل لجنة "تتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار (...) فكّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة".

وتشمل هذه الإجراءات أن يصبح "الأفراد والأسلحة والآليات والمعدات والوسائل اللوجستية كافة" على "ارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية".

وقال مصدر مقرّب من الفصائل العراقية لوكالة "فرانس برس" إن العصائب "لم تشارك في الحرب" الأخيرة، وهي "تعتبر حالياً العمل السياسي والتواجد في الحكومة أهم من القتال".

وأوضح مصدر ثان مقرّب من الفصائل أن إعلان العصائب، يعني أن "كل القرارات المتعلقة بألويتها في الحشد الشعبي، ستصبح بيد رئيس الوزراء".

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