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عربي-دولي
توقيف رجل أعمال... شارك في إشكال!
Lebanon 24
02-06-2026
|
13:29
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ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ أجهزة الأمن المصريّة أوقفت رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ، على خلفية حصول إشكال داخل معرض في
القاهرة
.
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وقالت مصادر إنّه تمّ تحرير محضر بالحادثة، واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ جميع المتورطين في الإشكال، ومن بينهم نخنوخ.
اكذلك، تُواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود للوقوف على ملابسات الحادث. (روسيا اليوم)
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