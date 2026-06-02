توقيف رجل أعمال... شارك في إشكال!

ذكر موقع " "، أنّ أجهزة الأمن المصريّة أوقفت رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ، على خلفية حصول إشكال داخل معرض في .

Advertisement

وقالت مصادر إنّه تمّ تحرير محضر بالحادثة، واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ جميع المتورطين في الإشكال، ومن بينهم نخنوخ.

اكذلك، تُواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود للوقوف على ملابسات الحادث. (روسيا اليوم)