تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مؤشّرات... هل اقتربت نهاية نتنياهو السياسيّة؟

Lebanon 24
02-06-2026 | 16:45
A-
A+
مؤشّرات... هل اقتربت نهاية نتنياهو السياسيّة؟
مؤشّرات... هل اقتربت نهاية نتنياهو السياسيّة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدّثت مصادر إسرائيلية لصحيف "معاريف"، عن مؤشرات على رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحلبة السياسية، وخاصة إذا توصَّلت الإدارة الأميركية لتفاهم مع إيران.
Advertisement

وفيما اعتبرته صحيفة "معاريف" أحد أهم مؤشرات ضعف نتنياهو على الساحة الدولية، رأت أن الأخير فقد الورقة الرابحة، التي سبق وأقنع بها أقطاب حزب الليكود نفسه، وروَّج من خلالها إلى قدرته على الوقوف في وجه رؤساء الولايات المتحدة، لا سيما باراك أوباما، وجو بايدن.

وأوضحت أن الخطر السياسي الذي بات يحاصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم يعد مقتصرًا على تيارات الوسط أو اليمين، وإنما امتد إلى داخل معسكره؛ فعلى مر السنين رسّخ صورة الزعيم القادر على ممارسة الضغط الدولي، واتخاذ موقف حازم تجاه إيران، إلا أن تصريح ترامب مؤخرًا بأن "نتنياهو لطيف وسينفِّذ كل ما أقول"، أثبت عكس ذلك تمامًا.

وعلاوة على ذلك، يعاني المجتمع الإسرائيلي من إرهاق مزمن، بعد شهور طويلة من الحرب، واستدعاءات الاحتياط، والتوترات الاقتصادية، وعدم الاستقرار الإقليمي.

ولفتت الصحيفة إلى مواجهة نتنياهو في الوقت الراهن تراجعًا شعبيًا بسبب غلاء المعيشة، والأزمة الاجتماعية، والاستقطاب الداخلي في إسرائيل.

كما يشكك الرأي العام في إنجازات نتنياهو، ويدرك عجزه عن تحقيق نصر عسكري أو التوصل إلى حل سياسي. بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواجه تهديدًا يتمثل في احتمال أن ينظر إليه شعبه على أنه "مجرد زعيم فقد تأثيره"، بحسب الصحيفة العبرية.

وقالت الصحيفة إن كل تطور في الساحة الأميركية الإيرانية يؤثر بشكل مباشر على الديناميكيات السياسية الداخلية في إسرائيل؛ فالقرار ليس أمنيًا أو استراتيجيًا فقط، بل ينطوي أيضًا على أبعاد معرفية وجماهيرية، ويعكس كيفية إدراك القادة بمرور الوقت، أنه كلما اتسعت الفجوة بين الوعود والواقع، اشتد النقاش العام حول مسألة قيادة إسرائيل، وتوجهها السياسي خلال السنوات المقبلة.

وخلصت إلى أن أي اتفاق دولي يُحقق هدوءًا مؤقتًا، يعتبره الإسرائيليون إنجازًا لواشنطن وليس لتل أبيب، ويؤكد ذلك لرئيس وزراء إسرائيل أن الرأي العام بدأ يتطلع إلى السلام والاستقرار، وإعادة بناء المجتمع المدني، والقيادة المسؤولة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
هذا ما قد تطلبه أميركا بشأن لبنان.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يدعو اجتماعاً أمنياً وسط مؤشرات على احتمال تجدد المواجهة
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيرانيّ: إسرائيل تقترب من "نهاية وجودها"
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح يقترب من نهاية مشواره مع ليفربول وسط غموض حول مستقبله
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

جو بايدن

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-06-02
Lebanon24
16:47 | 2026-06-02
Lebanon24
16:40 | 2026-06-02
Lebanon24
16:29 | 2026-06-02
Lebanon24
16:20 | 2026-06-02
Lebanon24
16:13 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24