مؤشّرات... هل اقتربت نهاية نتنياهو السياسيّة؟

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تحدّثت مصادر إسرائيلية لصحيف "معاريف"، عن مؤشرات على رحيل بنيامين نتنياهو من الحلبة السياسية، وخاصة إذا توصَّلت الإدارة الأميركية لتفاهم مع .وفيما اعتبرته صحيفة "معاريف" أحد أهم مؤشرات ضعف نتنياهو على الساحة الدولية، رأت أن الأخير فقد الورقة الرابحة، التي سبق وأقنع بها أقطاب حزب الليكود نفسه، وروَّج من خلالها إلى قدرته على الوقوف في وجه رؤساء ، لا سيما باراك أوباما، وجو بايدن.وأوضحت أن الخطر السياسي الذي بات يحاصر رئيس الوزراء ، لم يعد مقتصرًا على تيارات الوسط أو اليمين، وإنما امتد إلى داخل معسكره؛ فعلى مر السنين رسّخ صورة الزعيم على ممارسة الضغط الدولي، واتخاذ موقف حازم تجاه إيران، إلا أن تصريح مؤخرًا بأن "نتنياهو لطيف وسينفِّذ كل ما أقول"، أثبت عكس ذلك تمامًا.وعلاوة على ذلك، يعاني المجتمع الإسرائيلي من إرهاق مزمن، بعد شهور طويلة من الحرب، واستدعاءات الاحتياط، والتوترات الاقتصادية، وعدم الاستقرار الإقليمي.ولفتت الصحيفة إلى مواجهة نتنياهو في الوقت الراهن تراجعًا شعبيًا بسبب غلاء المعيشة، والأزمة الاجتماعية، والاستقطاب الداخلي .كما يشكك الرأي العام في إنجازات نتنياهو، ويدرك عجزه عن تحقيق نصر عسكري أو التوصل إلى حل سياسي. بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواجه تهديدًا يتمثل في احتمال أن ينظر إليه شعبه على أنه "مجرد زعيم فقد تأثيره"، بحسب الصحيفة العبرية.وقالت الصحيفة إن كل تطور في الساحة الأميركية يؤثر بشكل مباشر على الديناميكيات السياسية الداخلية في ؛ فالقرار ليس أمنيًا أو استراتيجيًا فقط، بل ينطوي أيضًا على أبعاد معرفية وجماهيرية، ويعكس كيفية إدراك القادة بمرور الوقت، أنه كلما اتسعت الفجوة بين الوعود والواقع، اشتد النقاش العام حول مسألة قيادة إسرائيل، وتوجهها السياسي خلال السنوات المقبلة.وخلصت إلى أن أي اتفاق دولي يُحقق هدوءًا مؤقتًا، يعتبره الإسرائيليون إنجازًا لواشنطن وليس لتل أبيب، ويؤكد ذلك لرئيس وزراء إسرائيل أن الرأي العام بدأ يتطلع إلى السلام والاستقرار، وإعادة بناء المجتمع المدني، والقيادة المسؤولة. (ارم نيوز)