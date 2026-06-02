كانوا على متن السفينة الموبوءة بفيروس هانتا.. أميركا تسمح بعودة 5 ركاب إلى منازلهم

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أعلن المتحدث باسم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ان 5 من أصل 18 راكبا أميركيا كانوا على متن سفينة "إم في هونديوس" الموبوءة بفيروس هانتا غادروا في ولاية نبراسكا يوم الإثنين الماضي بعدما أمضوا نصف مدة الحجر الصحي المفروضة عليهم.وسمح للركاب الخمسة بمغادرة الحجر الصحي شرط أن يلتزموا بالبقاء في منازلهم وتجنب الخروج لأي غرض خلال النصف الثاني من فترة الحجر الصحي البالغة 42 يوما، والتي ستنتهي في 22 حزيران.وقالت مراكز مكافحة الأمراض إن جميع الركاب الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض ولم تثبت إصابتهم بسلالة "أنديز" من هانتا منحوا خيار المغادرة يوم الاثنين، وفق ما نقلته شبكة "إن بي " الأميركية.أما الذين اختاروا البقاء، فيمكنهم إكمال فترة الحجر الصحي البالغة 42 يوما في وحدة الحجر الصحي الوطنية بمدينة أوماها في ولاية نبراسكا.وأضاف المصدر أن الولايات ملزمة بتعيين عناصر من الشرطة أو موظفين في الصحة العامة خارج منازل الركاب الخاضعين للحجر الصحي لمراقبة التزامهم بالإجراءات.ووافقت العديد من الولايات الأميركية، من بينها وكاليفورنيا وأريزونا، على استقبال الركاب العائدين.وشرح أن دائرة الصحة في ستجري معه مرتين كل يوم مكالمة فيديو لقياس درجة حرارته ومتابعة حالته الصحية.وسبق لإدارة الصحة في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا أن أعلنتا الجمعة عودة عدد من ركاب السفينة الموبوءة إلى منازلهم وبقاء ركاب آخرين في الحجر الصحي.