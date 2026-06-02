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عربي-دولي

قبيل انطلاق المونديال.. روبيو: لن نسمح بدخول أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري ضمن الوفد الايراني

Lebanon 24
02-06-2026 | 23:39
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قبيل انطلاق المونديال.. روبيو: لن نسمح بدخول أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري ضمن الوفد الايراني
قبيل انطلاق المونديال.. روبيو: لن نسمح بدخول أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري ضمن الوفد الايراني photos 0
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شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن الولايات المتحدة لن تسمح بدخول أي أشخاص على صلة بالحرس الثوري الإيراني ضمن الوفد المرافق للمنتخب الإيراني خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026.
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وأضاف روبيو، خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، ان واشنطن لا تمانع دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وأفراد الجهاز الفني والإداري المرتبطين بالمشاركة الرياضية إلى الولايات المتحدة، رغم التوترات الأخيرة بين البلدين.

وتابع: "ما لن نسمح به هو أن يضموا إلى وفدهم مجموعة من الأشخاص الذين نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو أمور من هذا القبيل، لذا سنراقب ذلك عن كثب".

وتأتي تصريحات روبيو قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات المتحدة، بينما يقيم معسكره في المكسيك خلال البطولة.
 
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