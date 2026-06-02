قبيل انطلاق المونديال.. روبيو: لن نسمح بدخول أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري ضمن الوفد الايراني

Advertisement

شدد الأميركي ماركو روبيو على أن لن تسمح بدخول أي أشخاص على صلة بالحرس الثوري ضمن الوفد المرافق للمنتخب الإيراني خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026.وأضاف روبيو، خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، ان لا تمانع دخول المنتخب الإيراني وأفراد الجهاز الفني والإداري المرتبطين بالمشاركة الرياضية إلى الولايات المتحدة، رغم التوترات الأخيرة بين البلدين.وتابع: "ما لن نسمح به هو أن يضموا إلى وفدهم مجموعة من الأشخاص الذين نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو أمور من هذا القبيل، لذا سنراقب ذلك عن كثب".وتأتي تصريحات روبيو قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات المتحدة، بينما يقيم معسكره في المكسيك خلال البطولة.