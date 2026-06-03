بإنزال جوي.. الجيش التايواني يختبر الإمداد تحت الضغط

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وبحسب صحيفة " "، هدف التمرين إلى اختبار التنسيق المشترك وفعالية عمليات الإنزال الجوي واستعادة الإمدادات براً، في حال تعذر إيصال الدعم عبر الطرق التقليدية.وشارك في التدريب كل من قيادة الإمداد اللوجستي للجيش، وقيادة الطيران والقوات الخاصة، ووحدات تابعة لقيادة المسرح الثالث.وقامت القوات بتجهيز المنصات الخشبية وتأمينها، تمهيداً لتحميلها على طائرات شحن من طراز "C-130"، مع الحفاظ على الاتصالات بين الجو والأرض أثناء توجه الطائرات إلى مناطق الإنزال المحددة.وبعد هبوط الحمولة، عملت القوات على تحديد نقاط الإنزال وتأمين محيطها، ثم التأكد من فتح المظلات وسلامة الإمدادات، قبل تفكيك المظلات وجمعها.ونُقلت الإمدادات لاحقاً بواسطة شاحنات إلى ، حيث جرى فحص المخزون.وتأتي هذه التدريبات في ظل استمرار الحاجة إلى عمليات إنزال جوي للشحنات، رغم تعليق التدريبات المظلية واسعة النطاق خلال السنوات الأخيرة، وذلك تحسباً لسيناريوهات قد تؤدي فيها ظروف القتال أو الطبيعية إلى تعطيل خطوط الإمداد.