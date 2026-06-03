تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بإنزال جوي.. الجيش التايواني يختبر الإمداد تحت الضغط
Lebanon 24
03-06-2026
|
01:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ الجيش
التايواني
، الثلاثاء، تدريباً على الإنزال الجوي في هسينتشو، في ظروف تحاكي سيناريو انقطاع خطوط الإمداد البرية أو تطويقها من قبل قوات معادية.
Advertisement
وبحسب صحيفة "
ليبرتي تايمز
"، هدف التمرين إلى اختبار التنسيق المشترك وفعالية عمليات الإنزال الجوي واستعادة الإمدادات براً، في حال تعذر إيصال الدعم عبر الطرق التقليدية.
وشارك في التدريب كل من قيادة الإمداد اللوجستي للجيش، وقيادة الطيران والقوات الخاصة، ووحدات تابعة لقيادة المسرح الثالث.
وقامت القوات بتجهيز المنصات الخشبية وتأمينها، تمهيداً لتحميلها على طائرات شحن من طراز "C-130"، مع الحفاظ على الاتصالات بين الجو والأرض أثناء توجه الطائرات إلى مناطق الإنزال المحددة.
وبعد هبوط الحمولة، عملت القوات على تحديد نقاط الإنزال وتأمين محيطها، ثم التأكد من فتح المظلات وسلامة الإمدادات، قبل تفكيك المظلات وجمعها.
ونُقلت الإمدادات لاحقاً بواسطة شاحنات إلى
القاعدة
، حيث جرى فحص المخزون.
وتأتي هذه التدريبات في ظل استمرار الحاجة إلى عمليات إنزال جوي للشحنات، رغم تعليق التدريبات المظلية واسعة النطاق خلال السنوات الأخيرة، وذلك تحسباً لسيناريوهات قد تؤدي فيها ظروف القتال أو
الكوارث
الطبيعية إلى تعطيل خطوط الإمداد.
مواضيع ذات صلة
كوبا تحت الضغط.. هل تصمد بعد نفاد النفط؟
Lebanon 24
كوبا تحت الضغط.. هل تصمد بعد نفاد النفط؟
03/06/2026 09:32:50
03/06/2026 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا أمام زلزال انتخابي.. الأحزاب التقليدية تحت الضغط
Lebanon 24
بريطانيا أمام زلزال انتخابي.. الأحزاب التقليدية تحت الضغط
03/06/2026 09:32:50
03/06/2026 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني لرئيس وزراء باكستان: لن نتفاوض تحت الضغط والتهديد والحصار
Lebanon 24
الرئيس الإيراني لرئيس وزراء باكستان: لن نتفاوض تحت الضغط والتهديد والحصار
03/06/2026 09:32:50
03/06/2026 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "قرار الحرب والسلم"...سلام تحت "الضغط الاداري"
Lebanon 24
بعد "قرار الحرب والسلم"...سلام تحت "الضغط الاداري"
03/06/2026 09:32:50
03/06/2026 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الخاصة
ليبرتي تايمز
القاعدة
الكوارث
التاي
جوي ✊
ايوان
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يطالب إيران بـ"شرط نووي مكتوب"
Lebanon 24
ترامب يطالب إيران بـ"شرط نووي مكتوب"
01:56 | 2026-06-03
03/06/2026 01:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف إيراني يعلّق حركة مطار الكويت.. إصابات وأضرار جسيمة
Lebanon 24
استهداف إيراني يعلّق حركة مطار الكويت.. إصابات وأضرار جسيمة
01:52 | 2026-06-03
03/06/2026 01:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل بلوغه الثمانين.. هذا ما كشفه طبيب شهير عن قدرة ترامب الذهنية
Lebanon 24
قبل بلوغه الثمانين.. هذا ما كشفه طبيب شهير عن قدرة ترامب الذهنية
01:48 | 2026-06-03
03/06/2026 01:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن النمو في لبنان.. توقعٌ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
Lebanon 24
عن النمو في لبنان.. توقعٌ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
01:39 | 2026-06-03
03/06/2026 01:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث سير في الكويت نتيجة صواريخ إيرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. حادث سير في الكويت نتيجة صواريخ إيرانية
01:28 | 2026-06-03
03/06/2026 01:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السينودس الماروني سيلغي "المناولة الاولى"
Lebanon 24
السينودس الماروني سيلغي "المناولة الاولى"
05:30 | 2026-06-02
02/06/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـ"أم تي في" باميلا فنّون
Lebanon 24
بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـ"أم تي في" باميلا فنّون
11:00 | 2026-06-02
02/06/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي جديد للضاحية الجنوبية: ردنا سيكون قويا
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي جديد للضاحية الجنوبية: ردنا سيكون قويا
06:20 | 2026-06-02
02/06/2026 06:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديد نتنياهو.. هذا ما فعله قادة "حزب الله" الموجودون في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد تهديد نتنياهو.. هذا ما فعله قادة "حزب الله" الموجودون في الضاحية الجنوبية
08:00 | 2026-06-02
02/06/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية: هكذا يعرقل نتنياهو نزع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
صحيفة بريطانية: هكذا يعرقل نتنياهو نزع سلاح "حزب الله"
09:30 | 2026-06-02
02/06/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:56 | 2026-06-03
ترامب يطالب إيران بـ"شرط نووي مكتوب"
01:52 | 2026-06-03
استهداف إيراني يعلّق حركة مطار الكويت.. إصابات وأضرار جسيمة
01:48 | 2026-06-03
قبل بلوغه الثمانين.. هذا ما كشفه طبيب شهير عن قدرة ترامب الذهنية
01:39 | 2026-06-03
عن النمو في لبنان.. توقعٌ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
01:28 | 2026-06-03
بالفيديو.. حادث سير في الكويت نتيجة صواريخ إيرانية
01:15 | 2026-06-03
إذا انسحبت إيران من المفاوضات.. كم سيصبح سعر برميل النفط؟
فيديو
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
03/06/2026 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
03/06/2026 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
03/06/2026 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24