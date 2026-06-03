استهداف إيراني يعلّق حركة مطار الكويت.. إصابات وأضرار جسيمة

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أعلنت في تسجيل إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافق ، جراء الاستهداف .وأفادت عن أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة، في ظل الأضرار التي لحقت بعدد من مرافق .