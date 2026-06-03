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عربي-دولي
استهداف إيراني يعلّق حركة مطار الكويت.. إصابات وأضرار جسيمة
Lebanon 24
03-06-2026
|
01:52
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أعلنت
الإدارة العامة للطيران المدني
في
الكويت
تسجيل إصابات وأضرار جسيمة في عدد من مرافق
مطار الكويت
، جراء الاستهداف
الإيراني
.
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وأفادت عن أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة، في ظل الأضرار التي لحقت بعدد من مرافق
المطار
.
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الإدارة العامة للطيران المدني
الإدارة العامة للطيران
العامة للطيران المدني
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