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عربي-دولي

ينتمون لدولة عربية.. من هم أبرز الحاصلين على الجنسية الألمانية؟

Lebanon 24
03-06-2026 | 06:12
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ينتمون لدولة عربية.. من هم أبرز الحاصلين على الجنسية الألمانية؟
ينتمون لدولة عربية.. من هم أبرز الحاصلين على الجنسية الألمانية؟ photos 0
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أظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الأربعاء، أن البلاد منحت الجنسية لعدد ⁠غير مسبوق بلغ 332500 العام الماضي، بزيادة 14 بالمئة، وشكل السوريون المجموعة الأكبر للسنة الخامسة على التوالي.
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وكان 1 من كل 5 أشخاص حصلوا على الجنسية في 2025 من سوريا، لكن بالمقارنة ‌مع 2024، انخفض عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية 21 بالمئة.

وصار ‌عدد كبير ‌من السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا بغرض اللجوء في 2015 و2016 مؤهلين في 2024 للحصول على الجنسية.

وأرجع المكتب هذه الزيادة إلى الإصلاحات ‌التي أجريت في حزيران ‌2024 وخفضت ⁠شروط الإقامة للحصول على الجنسية من 8 إلى 5 سنوات، وسمحت للأفراد بحمل جنسية مزدوجة.

وكانت أكبر مجموعة بعد ⁠السوريين هي ‌الأتراك الذين بلغ عددهم 34100  بما يعادل ⁠10 بالمئة، ثم الروس الذين بلغ عددهم ⁠19700 شخص، أي 6 بالمئة.

وكان هناك نمو قوي بشكل لافت على أساس سنوي ⁠للبوسنيين الذين زاد عددهم 126 بالمئة ليسجل 8800 شخص والأميركيين الذين ارتفع عددهم 100 بالمئة إلى 6600 شخص والألبان الذين صعد عددهم 97 بالمئة إلى 6100 شخص.

وارتفع عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية من خلال قوانين إعادة الجنسية التي تعيد الجنسية ‌للأفراد وأحفادهم والذين جردتهم منها ألمانيا النازية 61 بالمئة إلى 12 ألفا.
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مكتب الإحصاء

الأميركيين

الألمانية

النازية

الأتراك

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