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عربي-دولي
"التعاون الخليجي": سياسات إيران العدائية تقوض استقرار المنطقة
Lebanon 24
03-06-2026
|
06:51
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قال
الأمين العام
لمجلس التعاون
الخليجي
،
جاسم محمد البديوي
، اليوم الأربعاء، إن العدوان
الإيراني
على
البحرين
والكويت يكشف إصرار نظام
طهران
على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تقوض أمن دول المنطقة.
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وذكر البديوي في بيان على منصة "إكس"، إن "العدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة
الكويت
، يكشف إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تقوض أمن واستقرار دول المنطقة وتهدد السلم الإقليمي والدولي".
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جاسم محمد البديوي
الأمين العام
مجلس التعاون
دولة الكويت
جاسم محمد
الإيراني
الخليجي
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