"التعاون الخليجي": سياسات إيران العدائية تقوض استقرار المنطقة

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قال لمجلس التعاون ، ، اليوم الأربعاء، إن العدوان على والكويت يكشف إصرار نظام على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تقوض أمن دول المنطقة.وذكر البديوي في بيان على منصة "إكس"، إن "العدوان الإيراني المتواصل على مملكة البحرين ودولة ، يكشف إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة تقوض أمن واستقرار دول المنطقة وتهدد السلم الإقليمي والدولي".