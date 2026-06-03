إستئناف رحلات طيران "الجزيرة" من مطار الكويت

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أعلنت في ، عن إستئناف كافة رحلات طيران " " من عبر مبنى الركاب "تي 5"، بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.