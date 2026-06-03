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عربي-دولي
إستئناف رحلات طيران "الجزيرة" من مطار الكويت
Lebanon 24
03-06-2026
|
09:00
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أعلنت
الهيئة العامة للطيران المدني
في
الكويت
، عن إستئناف كافة رحلات طيران "
الجزيرة
" من
مطار الكويت الدولي
عبر مبنى الركاب "تي 5"، بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.
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